MLB／亞利桑那計畫 楚奧特、克蕭都說有問題

大聯盟的「亞利桑那計畫」，球員反應兩極，站在反對派這一陣線的人馬，確定有兩位洛城球星天使楚奧特（Mike Trout）和道奇克蕭（Clayton Kershaw），而兩人的原因都是「家人」。

全美壟罩在新冠肺炎的威脅之下，大聯盟為了讓球季可以順利啟動，擬定各項瘋狂方案，而「亞利桑那計畫」將讓30隊集中在亞利桑那州進行比賽，所有人員只在場館和飯店之間移動。州長杜席（Doug Ducey）也在昨天回應這項計畫，他表示，只要公共衛生條件允許，亞利桑那州願意、也將做好準備迎接30隊賽事。

有球員只盼球季趕快開打，但也有人覺得太過瘋狂，楚奧特就提出他的諸多質疑，「家人該怎麼辦？我的太太已經懷孕了，我不可能錯過我們的第一個孩子出生，如果她要生了，我回家後是否還要先隔離兩個禮拜？」

楚奧特表示，「身為球員，我們可能必須點頭吧，我們也希望可以趕快回到球賽裡，但這個計畫會有許多問題，我們不可能只坐在飯店房間裡，只在球場與飯店之間移動，不做任何事情，我認為這有點太瘋狂了。」

克蕭投下反對票的原因，同樣也是家人，「我能理解，或許有人才剛展開大聯盟生涯，只要能打球，他們可以接受與家人分開。」克蕭表示，他很肯定大聯盟全力想讓比賽開打，所以想要解決問題的態度，「但這項計畫裡有太多問題了。」

克蕭坦言，「我真的不樂見這個計畫成為現實，我無法離開我的家人，四個半月的時間看不到他們，Cooper（克蕭的兒子）每個禮拜都在快速長大，我真的不想在此刻錯過他的人生四個月。」