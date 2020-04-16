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身為民權鬥士的超強打者 五個羅賓森驚人數據

聯合新聞網 / 李秉昇
大聯盟為紀念傳奇球星羅森賓，不但讓各隊42號球衣永久退休，還訂4月15日訂為「傑奇・羅賓森日」，每位球員在這天都將穿上42號球衣。 2001 Topps Tribute
大聯盟為紀念傳奇球星羅森賓，不但讓各隊42號球衣永久退休，還訂4月15日訂為「傑奇・羅賓森日」，每位球員在這天都將穿上42號球衣。 2001 Topps Tribute

今天是美國時間四月15日。從2004年起，在大聯盟的行事曆上，這個日子都被定義為「傑奇・羅賓森日」（Jackie Robinson Day），目的是為了紀念打破大聯盟種族藩籬的開創性黑人球星羅賓森（Jackie Robinson）。

羅賓森的成就不僅止於推倒棒球界的種族高牆、整個人生都在為黑人民權奮鬥，他在棒球場上的球技展現亦令人折服，因此才能發揮如此巨大的影響力。羅賓森「無畏」、「敢言」、「敢衝撞體制」的本質性格，完全體現在他的球風上。在表現因老化而衰退前，他於大聯盟的比賽裡呼風喚雨，沒有投手能嚇得倒他，也幾乎沒有他做不到的事。

雖然以名人堂球員的標準來看，他的大聯盟生涯並不長，只有10年，可在這10年間，他拿過最佳新人獎、國聯最有價值球員獎、入選過六次明星賽。無論怎麼看，他都把其球技發揮到了極致，震撼了美國棒壇，讓人見識到黑人球員的天賦和能耐亦非常傑出。

筆者從羅賓森諸多傲人的生涯數據中，挑選出其中五個特別出眾的項目，並一一解釋它們的不凡之處。

生涯打擊率.311

1901年至今，大聯盟共有926名累積至少5000個打席的打者，羅賓森高達.311的打擊率，能排在第62名，剛好比鈴木一朗大聯盟生涯的打擊率高出一些，算是在前百分之七以內，相當不容易。高打擊率是羅賓森的一大特色，因為本身就是全能運動員的他，擁有非常傑出的手眼協調能力，以及飛快的跑壘速度，能造就優質的打擊技巧，並提高內野安打出現的機率。羅賓森生涯10個賽季，只有兩個賽季的打擊率不及.296。

1949年單季打擊率.342，榮膺國聯打擊王

羅賓森在1949年整季擔任道奇隊的四棒打者，累積超過700個打席，繳出高達.342的打擊率，居當年國聯之首。上場打擊超過700次，還能交出.342以上的高打擊率，如此成就在大聯盟歷史上（1901年至今）只發生過50次，而羅賓森正是其中一次的達成者。

羅賓森在1947年加入道奇，首年就拿下新人王，在1949年成為打擊王和年度MVP。 2002 Topps Tribute 球員卡
羅賓森在1947年加入道奇，首年就拿下新人王，在1949年成為打擊王和年度MVP。 2002 Topps Tribute 球員卡

生涯有六季的OPS＋*都在130以上

羅賓森生涯六個入選明星賽的年份中，他都累積至少450個以上的打席，並且皆繳出超過130的OPS＋（標準化攻擊指數），代表那六個賽季，其攻擊指數都優於聯盟平均30％以上。1945到1955年間，包含羅賓森在內，只有五人能達成此壯舉，而這五人（羅賓森、穆希爾（Stan Musial）、凱納（Ralph Kiner）、多比（Larry Doby）、威廉斯（Ted Williams））全都是名人堂成員。

生涯保送數為三振數的2.5倍以上

羅賓森生涯上場打擊5804次，選到740次保送，頻率並不是特別高，但在這過程中，他竟只被三振291次，三振率僅百分之五（2019年大聯盟平均的三振率約為百分之23）。從1901年到現在，大聯盟926名累積至少5000個打席的打者中，只有26人的生涯保送數比三振數多出1.5倍以上，而這26人裡，有多達16人是名人堂成員。羅賓森不僅名列這群頂尖菁英之林，更是他們之中生涯攻擊指數（.883）第五高者。這些事實亦反映出羅賓森手眼協調能力佳、不容易揮空棒的特質。

生涯盜本壘成功19次

盜本壘是大聯盟自死球年代（1920年代以前）之後，隨著聯盟全壘打數量增加、打者型態改變而逐漸退流行的技藝。1940年代，盜本壘已不像早期棒球那麼風行，但羅賓森依然將之發揚光大，靠著天不怕地不怕的膽識和擾亂敵心的意圖，創造出很高的盜本壘成功率。生涯19次的盜本壘成功，在1940年以後的所有球員中排名第一，換句話說，在羅賓森之後，再也沒有大聯盟選手能繳出足以和他相提並論的盜本壘數據。

「盜本壘」在現代棒球已非常少見，而且多半是戰術失敗後的產物，羅賓森生涯竟然能演出15次之多！ 1997 Topps 球員卡
「盜本壘」在現代棒球已非常少見，而且多半是戰術失敗後的產物，羅賓森生涯竟然能演出15次之多！ 1997 Topps 球員卡

*註：標準化進攻指數OPS＋，就是把所有球員的進攻指數「去脈絡化」，都放在同一個比較基準點上，排除原本數據當中的許多雜音，例如球場因素（球員數據會受到所在主場的影響），再用淺顯易懂的整數方式呈現。OPS＋100就是聯盟平均，高於100就是高於聯盟平均，低於100就是低於聯盟平均。如果一名球員的OPS＋為150，就代表他的進攻指數在經過相關校準過後，優於聯盟平均50%。

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