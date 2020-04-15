MLB／協助國家研究 球員參與快篩新冠肺炎實驗

為了配合國家研究新冠肺炎，大聯盟球員和隊職員將提供血液樣本參與實驗，藉以了解新冠病毒在全美都會區的傳染度，不過醫生也強調，這些收集來的數據並不會影響賽季重啟的進度。

這項研究由史丹佛大學、南加州大學、運動醫學會和運動醫學研究測驗實驗室等共同主持，實驗者只需以針扎取得些微血液，10分鐘後就能得知體內是否有新冠病毒抗體，預計將收集近一萬名的檢體樣本。

此項實驗目的是希望透過全國大量採驗，能夠更清楚知道新冠病毒更確切的感染率，包含大聯盟球員及其家屬、球團高層、球場員工都會成為廣篩的對象，已有27球團的自願者參與。

「這是國家第一次透過大數據庫，了解新冠病毒在全美的傳染度有多高。」史丹佛大學教授巴查塔利亞（Jay Bhattacharya）說道，「這會是我們第一手得到的數據，至於為什麼選擇大聯盟？其實我也聯絡過其他單位，但大聯盟的回覆最快，他們配合度非常高，我們試著加速這項研究報告，只要幾周的時間，就能把過去需耗費數年的研究趕出來。」

運動醫學研究測驗實驗室總裁艾許納（Daniel Eichner）也給予稱讚，「大聯盟不是為了想加快找回球季的一己之私和我們合作，他們是為了公眾健康議題，這才是他們唯一關注的事。」