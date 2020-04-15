MLB／「能保護我的就是好口罩」 陳偉殷也戴粉紅色

粉紅色口罩風潮，陳偉殷跨海響應。目前留在美國自主訓練的台灣投手陳偉殷，今天在臉書放上帶著粉紅色口罩的照片，並寫著「能保護我的就是好口罩」，力挺顏色無性別區分。

為了回應民眾抱怨家中小男孩不願戴領到的粉紅色口罩，衛福部長陳時中日前記者會上，和所有官員皆戴上粉紅色口罩，希望向打破粉紅色專屬女生的刻板印象，引起各界一片好評，不少機構單位都跟上腳步，將商標換成粉紅色，藉著疫情帶動一波性平教育。

今天陳偉殷也分享自己戴著粉紅色口罩的照片，強調「能保護我的就是好口罩」，展現就算是大聯盟投手，也願意戴上粉紅色。

陳偉殷去年底遭馬林魚釋出，年初和水手簽下小聯盟合約附帶春訓邀請，欲拚進開季26人名單重返大聯盟，不過受到新冠肺炎打斷賽季影響，春訓賽還沒比完就被迫停工，目前他繼續留在美國自主訓練，等待球團重啟行程。