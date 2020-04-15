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MLB／紅襪世界大賽MVP退休 回應弊案「真是笑話」

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

2018年助紅襪拿到世界大賽冠軍的系列賽MVP皮爾斯（Steven Pearce）宣告退休，告別13年的大聯盟生涯，他也在廣播節目上澄清，紅襪使用影像重播室偷暗號的指控是子虛烏有，直呼「真是個笑話。」

太空人爆出2017年在外野架設攝影機以竊取對手投捕暗號後，紅襪也被指控，2018年比賽中進入影像重播室作弊，大聯盟隨即展開調查，偵辦結果原先快要公布，卻因新冠肺炎擾亂賽季而遲遲未發表。

皮爾斯回應偷暗號醜聞，「對我們來說這真是笑話，當這件事爆發出來時，我們都笑了，現在我們只希望事情趕快過去，我們公平公正贏得冠軍，不管他們如何指控，我們的反應都是『簡直不敢相信這也行』，等到報告出來，我們都會無罪的。」

37歲的皮爾斯是在2018年季中透過交易從藍鳥來到紅襪，立刻在季後賽展現老將的價值，和道奇在世界大賽的五戰，敲出三發全壘打，帶有八分打點，理所當然被選為系列賽MVP；去年他則只出賽29場，打擊率不到兩成，帶有一轟。

手上唯一的冠軍戒遭到外界質疑目光，皮爾斯表示，「你不會喜歡這樣的，尤其我們封王了，我還拿到個人獎項，我們擁有一個難以置信的賽季，卻被人貼上標籤，我們都想問，『有沒有搞錯啊？』」

皮爾斯昨天才剛過完生日，生涯共效力海盜、金鶯、洋基、太空人、光芒、藍鳥和紅襪等七支球隊，766場出賽留下2成54的生涯打擊率，91轟和303分打點。

皮爾斯 紅襪 世界大賽

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