MLB／洋基老闆漢克病逝享壽63歲 無關新冠肺炎
洋基老闆之一、前大老史坦布瑞納（George Steinbrenner）的長子漢克（Hank Steinbrenner）傳出病逝消息，因為長期健康因素在佛州家中離世，享壽63歲，「紐約郵報」消息指出，死因和新冠肺炎並無關聯。
史坦布瑞納家族發表聲明證實噩耗，「漢克和周遭的人關係緊密，總是真誠又溫柔，他很早就進入洋基球團工作，他對體育賽事的熱愛，占據了人生的一大部分，他擁有領導能力又能言善道，言談親切且仁慈，我們帶著沈痛的心情失去他，他的記憶永遠都在我們腦海中。」
今年是漢克第13年擔任洋基球團共同合夥人，他和弟弟海爾（Hal Steinbrenner）同時並列為洋基主席，另外兩位妹妹則是共同老闆兼洋基副主席。
自從史坦布瑞納2010年過世後，原本預計漢克會承攬洋基主要事務，不過近年他卻逐漸淡出第一線工作，轉由弟弟海爾出席各項活動並擔任發言人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言