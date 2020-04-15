MLB／洋基老闆漢克病逝享壽63歲 無關新冠肺炎

洋基老闆之一、前大老史坦布瑞納（George Steinbrenner）的長子漢克（Hank Steinbrenner）傳出病逝消息，因為長期健康因素在佛州家中離世，享壽63歲，「紐約郵報」消息指出，死因和新冠肺炎並無關聯。

史坦布瑞納家族發表聲明證實噩耗，「漢克和周遭的人關係緊密，總是真誠又溫柔，他很早就進入洋基球團工作，他對體育賽事的熱愛，占據了人生的一大部分，他擁有領導能力又能言善道，言談親切且仁慈，我們帶著沈痛的心情失去他，他的記憶永遠都在我們腦海中。」

今年是漢克第13年擔任洋基球團共同合夥人，他和弟弟海爾（Hal Steinbrenner）同時並列為洋基主席，另外兩位妹妹則是共同老闆兼洋基副主席。

自從史坦布瑞納2010年過世後，原本預計漢克會承攬洋基主要事務，不過近年他卻逐漸淡出第一線工作，轉由弟弟海爾出席各項活動並擔任發言人。