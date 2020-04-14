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MLB／大谷姊姊新婚 姊夫竟是高中母校棒球隊部長

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
天使關閉訓練基地，但復健中的大谷翔平仍可進入。 美聯社
天使關閉訓練基地，但復健中的大谷翔平仍可進入。 美聯社

天使「二刀流」大谷翔平家中傳喜訊，比他年長兩歲的姊姊大谷結香已在今年1月結婚，姊夫正是他的母校花卷東高校棒球部部長流石裕之，火腿監督栗山英樹在婚宴當天也是座上嘉賓。

日媒今天才得知消息報導，並取得花卷東高校關係者證詞，指稱兩人秘密交往，發表婚訊時周遭的人都很驚訝，「我不認為有任何人知道他們在交往，除了總教練佐佐木洋以外。」這位佐佐木洋正是大谷翔平高中的恩師。

現年38歲的流石裕之自2004年起擔任花卷東高校棒球隊教練，2007年升任棒球部部長，2010年大谷翔平進入該校就讀，將他視為乾哥，沒想到如今成了姊夫，和相差11歲的大谷結香完婚。

婚宴是在1月時於東京都內的飯店舉行，大谷翔平的前東家火腿隊也派人出席，監督栗山英樹協同板凳教練厚澤和幸親自道賀，栗山還特地乾杯敬酒。

大谷翔平 棒球 火腿

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