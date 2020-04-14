聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷姊姊新婚 姊夫竟是高中母校棒球隊部長
天使「二刀流」大谷翔平家中傳喜訊，比他年長兩歲的姊姊大谷結香已在今年1月結婚，姊夫正是他的母校花卷東高校棒球部部長流石裕之，火腿監督栗山英樹在婚宴當天也是座上嘉賓。
日媒今天才得知消息報導，並取得花卷東高校關係者證詞，指稱兩人秘密交往，發表婚訊時周遭的人都很驚訝，「我不認為有任何人知道他們在交往，除了總教練佐佐木洋以外。」這位佐佐木洋正是大谷翔平高中的恩師。
現年38歲的流石裕之自2004年起擔任花卷東高校棒球隊教練，2007年升任棒球部部長，2010年大谷翔平進入該校就讀，將他視為乾哥，沒想到如今成了姊夫，和相差11歲的大谷結香完婚。
婚宴是在1月時於東京都內的飯店舉行，大谷翔平的前東家火腿隊也派人出席，監督栗山英樹協同板凳教練厚澤和幸親自道賀，栗山還特地乾杯敬酒。
【朗報】大谷姉、1月に花巻東野球部の部長と結婚していたことが判明 https://t.co/0W6VB4KcKa pic.twitter.com/t2RcoomwZk— あんてなポータル@話題のニュース (@antenna_portal) April 14, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言