MLB／停工後回南韓避疫情 崔志萬不後悔
距離大聯盟宣布春訓停工屆滿一個月，選擇回到南韓的光芒球員崔志萬已結束14天居家隔離期，前往哥哥開設的棒球學院自主訓練，他對媒體表示，並不會後悔做出回到家鄉的決定。
崔志萬邀請記者前往哥哥的棒球學院採訪，大談這一段折騰返鄉的心路歷程，「當我飛回來之前，大聯盟已經把所有佛州的春訓基地關閉了，我完全沒有地方可以練習，當時買不到回南韓的機票，反正就算我移動到美國另一座城市，也是要禁足，那跟回來南韓一樣，沒有差別。」
抱著往返共要花四周居家檢疫的風險，崔志萬仍決定先回南韓，「我做出對的決定，我在美國是無法出門，在南韓就算窩在家中也舒服。」他表示，這段時間很享受媽媽的廚藝，還有家中的狗相伴。
崔志萬已經開始傳接球和T座打擊練習，並和光芒球團保持聯繫，「南韓的半夜時間，我都會和訓練師視訊，也會和親近的隊友傳訊息或講電話。」
南韓的新冠肺炎疫情趨緩，韓職有望在近期復工，讓崔志萬看了相當羨慕，「一旦韓職開打，我大概也想跟著打球，不過現在我想著，這種生活是不是就像是退休，要是停工越久，球員大概就會被遺忘，我只希望能儘早開始比賽。」
崔志萬是旅美南韓球員中唯一返國的選手，其他包含秋信守、柳賢振和金廣鉉都滯留美國；資歷最深的秋信守待在德州家中，金廣鉉則在球團護送下暫居聖路易，柳賢振受到加拿大關閉邊界影響，無法前進多倫多待命，還好有道奇前隊友馬丁（Russell Martin）出面救濟，留在春訓基地的佛州。
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