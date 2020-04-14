MLB／水手隊投手訓練沒問題 打者反而缺設備

大聯盟春訓暫停後，一般認為投手的調整會比打者更為困難，不過水手隊教練團提出相反案例，打者因為缺乏打擊練習設備，反倒陷入調整難題，投手則是相對準備充足。

水手隊在3月20日關閉春訓基地，球員返家各自維持訓練，但設備不足是一大問題，打擊教練雷克（Tim Laker）指出，只有少部分人家中有打擊設備，「大多數人雖然想透過打擊練習維持在棒球模式，但幾乎是不可能，因為大多數設施都已關閉，只能請他們想辦法，買打擊網、打擊座，繼續練習。」

投手在春訓期間調整到接近開季狀態，如今又要重回休賽季模式，加上不確定賽季重啟時間，一般認為會較難擬訂訓練計畫，水手隊投手教練伍渥斯（Pete Woodworth）卻認為，目前投手調整的方式沒遇到太大問題。

伍渥斯表示：「大多數的人都有安全的地方可以訓練，他們有器材、有訓練場或是一個可以投球的環境，不少人家裡就有牛棚，還有投手丘，有的人還有投球搭檔，很多人都有在休賽季時能夠維持訓練的資源。」

今年轉戰水手隊的台灣左投陳偉殷目前就留在美國自主訓練，避免搭長途飛機回台可能遇到的風險，也在經紀公司安排下，找到場地維持訓練，水手隊也建議投手群以「12月初」的準備方式維持訓練強度，伍渥斯說：「大家都很健康。」

在大聯盟確定開打時間前，投手訓練強度不會拉高，伍渥斯表示：「每個人調整都不一樣，不確定開打日是很難的一件事，只能讓他們維持訓練，等到日期出來了，希望能在幾周內調整到位。」