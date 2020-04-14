聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／紐郵攝影記者新冠肺炎去世 基特貼經典照追思
紐約郵報攝影記者考西（Anthony Causi）因為染上新冠肺炎，不幸病重於昨日辭世，享年48歲，噩耗傳遍紐約體育界，除了同業聞訊後悲痛不已外，洋基和大都會多位球星也出面表達哀思，「永遠的洋基隊長」基特（Derek Jeter）在臉書貼上考西為他拍攝的經典背影照，訴諸緬懷之情。
基特寫著，「考西是個了不起的攝影師，更是一名好人，體育界在今天感受到損失，我要向他的家人致哀，大家會很想他的。」下方的照片正是考西在2008年所拍，為基特走在球員通道的背影，當時剛好經過頭上標語「我想謝謝上帝讓我當洋基人」。
基特前隊友A-Rod（Alex Rodriguez）也在Instagram上寫道，「我真的很為他的過世感到難過，不只是在紐約市，考西是世界上最好的體育攝影記者之一，他總在對的時間出現在對的地方。」
「上帝找到他的天使攝影師」是紐約郵報對考西的追思，他為紐約郵報工作25年，卻因罹患新冠肺炎，發病三周後留下遺孀和一對子女過世，紐約郵報刊登整版訃文，在考西的工作照旁寫著「他是我們的眼睛、我們的心，還有我們城市的損失」，並且成立基金會，協助考西的家人度過難關。
https://nypost.com/2020/04/13/new-york-sports-figures-share-anthony-causi-grieving/
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言