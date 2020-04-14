MLB／紐郵攝影記者新冠肺炎去世 基特貼經典照追思

紐約郵報攝影記者考西（Anthony Causi）因為染上新冠肺炎，不幸病重於昨日辭世，享年48歲，噩耗傳遍紐約體育界，除了同業聞訊後悲痛不已外，洋基和大都會多位球星也出面表達哀思，「永遠的洋基隊長」基特（Derek Jeter）在臉書貼上考西為他拍攝的經典背影照，訴諸緬懷之情。

基特寫著，「考西是個了不起的攝影師，更是一名好人，體育界在今天感受到損失，我要向他的家人致哀，大家會很想他的。」下方的照片正是考西在2008年所拍，為基特走在球員通道的背影，當時剛好經過頭上標語「我想謝謝上帝讓我當洋基人」。

基特前隊友A-Rod（Alex Rodriguez）也在Instagram上寫道，「我真的很為他的過世感到難過，不只是在紐約市，考西是世界上最好的體育攝影記者之一，他總在對的時間出現在對的地方。」

「上帝找到他的天使攝影師」是紐約郵報對考西的追思，他為紐約郵報工作25年，卻因罹患新冠肺炎，發病三周後留下遺孀和一對子女過世，紐約郵報刊登整版訃文，在考西的工作照旁寫著「他是我們的眼睛、我們的心，還有我們城市的損失」，並且成立基金會，協助考西的家人度過難關。

https://nypost.com/2020/04/13/new-york-sports-figures-share-anthony-causi-grieving/