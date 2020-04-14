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MLB／感謝醫護 歐提茲送出4張終身紅襪隊季票

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
歐提茲。 美聯社
歐提茲。 美聯社

不少醫護人員正在為防止新冠肺炎（COVID-19）擴散奮戰中，「老爹」歐提茲David Ortiz）送出大禮，為波士頓當地醫院送上四張紅襪隊季票，終身有效，不管今年球季是否開打都適用。

由製作人、演員約翰·卡拉辛斯基（John Krasinski）主持的YouTube節目「Some Good News」，希望在疫情期間，為大家帶來好消息，而他為貝斯以色列女執事醫療中心裡，支持紅襪隊的醫療人員帶來的好消息，就是安排他們與歐提茲透過視訊聊天。

歐提茲帶來的好消息則是，代表紅襪隊捐贈四張終身季票給予這些醫療人員，歐提茲說：「對於你們的犧牲奉獻，我打從心底的敬愛，犧牲你們的生活、你們的時間，這是非常重要的。」

芬威球場作為曾經連十年滿場的球場，四張季票有多貴重？不僅醫療人員聽到都十分警喜，就連卡拉辛斯基都說：「我為了季票已經排隊16年了，到現在都還沒買到。」

卡拉辛斯基繼續加碼驚喜，派出專車將這些醫護人員送到芬威球場，而且在並列在投手丘，投出今年在芬威球場的第一球，卡拉辛斯基說：「你們是我們的英雄，是最受喜愛、最美好的一群人，非常感謝你們，我希望這能在疫情之中，帶給你們一些些快樂。」

「Some Good News」在今年3月底創立，不到三周時間就吸引了超過171萬人訂閱，有兩支破千萬點閱的影片，歐提茲捐贈季票的影片不過5小時已有近7萬點閱。

歐提茲 紅襪 David Ortiz

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