MLB／前球探拍賣太空人冠軍戒 偷暗號弊案恐拉低行情

市面上出現第一枚即將拍賣的太空人世界大賽冠軍戒。前太空人球探布里托（David Brito）把2017年得到的冠軍戒交給拍賣網競標，預計成交價會在兩萬美元至六萬美元之間。

太空人在2017年世界大賽擊敗道奇，奪得隊史首冠，老闆克蘭（Jim Crane）龍心大悅，訂製了1332只冠軍戒，分成四種規格給全體隊職員及贊助廠商，拿到最高規格的當屬球員和教練團，是用214顆鑽石打造出10.55克拉的閃耀鑽戒。

布里托要拍賣的冠軍戒指，並非頒給球員的規格，但除了材質有異，外觀設計全都相同，包含正中央象徵太空人隊隊徽的「H」，以及紀念該年哈維颶風所帶來的巨大災難，且在冠軍戒側邊有寫上「休士頓堅強」（Houston Strong）。

布里托的戒指經過發行珠寶公司的認證，價值約為一萬美元，線上拍賣會之後將在5月16日起跑，上架五周，起標價為7000美元。

太空人在去年季後爆發出偷暗號弊案，讓2017年冠軍頭銜蒙上污點，有可能影響到這次冠軍戒的拍賣行情，降低買家收藏的意願。