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MLB／選秀五輪變十輪？大聯盟球探樂觀看待

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟選秀恐縮減。(圖去年選秀會，中為大聯盟主席) 美聯社
大聯盟選秀恐縮減。(圖去年選秀會，中為大聯盟主席) 美聯社

大聯盟日前與球員工會達成共識，受到疫情影響，今年選秀可能縮短到五輪，不過棒球網站「SB Nation」作家朵爾（Joe E. Doyle）透露，大聯盟球探圈目前預測，有可能僅縮減到十輪。

大聯盟球季不知何時開打，由於賽程、預算勢必受到壓縮，大聯盟與工會日前也達成協議，今年選秀最少可以僅選五輪，明年則最少到20輪，減少簽約金的支出，但輪次仍有可能超過這個數字。

朵爾詢問兩位地方球探的看法，都對增加輪次抱持信心，一名國聯中區的球隊球探表示：「如果球季能盡早開打，選秀輪次就有可能更多，我不是唯一一個有這樣想法的人。」

外界一般認為，今年小聯盟球季很可能無法舉行，無法透過賽事培養球員，大聯盟球隊也可能減少球員升降小聯盟的需求，導致球隊可能對透過選秀增加球員興趣缺缺。

不過球探界認為這不是問題，只要賽季開打，看到現金進帳，就能打消球隊老闆的省錢念頭，國聯中區球探就表示，自己被告知要繼續積極工作，「總經理有信心會選到十輪。」

一名美聯中區球探也說：「我們目前是依可能選到十輪的前提下工作，也被告知越來越有可能發生。」不過如果輪次減少，要說服球隊選擇這個球員的難度也隨之提升，「我們會希望自己的工作是有意義的，但今年我不知道會怎麼樣。」

大聯盟選秀原訂6月11日舉行，但隨著賽事延宕，也可能延期到7月21日，多出五輪選秀，每支球隊大約會增加150萬美元的簽約金，不算是太大負擔。

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