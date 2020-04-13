MLB／大聯盟想移師日本開打？日媒：去台灣比較實際
大聯盟為了讓新賽季上路異想天開，有人提議跨海移師到日本開打，不過消息一出，日本方面並不捧場，日媒直說去台灣打還比較實際，日本網友也反應，連日職本身能不能在5月開打都還是未知數。
大聯盟正和球員工會討論新賽季方案，先前流出亞利桑那計畫，要將30支球隊集中在該州進行比賽，昨天ESPN記者科爾基安（Tim Kurkjian）再爆料，另外一個提案，是將整個大聯盟搬到新冠肺炎疫情較受控的日本進行賽季，而且避開日職晚上的賽程，借用球場打白天的比賽，超展開的劇情讓美媒直呼這想法太過天馬行空。
日媒加入報導這條新聞，「中日新聞」文末給予點評，寫道，「台灣封鎖住新冠病毒擴散，職棒也在閉門的條件下開打了，看起來去台灣比來日本更實際。」
日本網友也在底下回應，有人說，「我們還有奧運要辦，不要再讓美國來干擾吧，而且日職都不知道5月中能開打了沒」、「日職都可能要打雙重賽了，我不認為有時間白天把球場租給大聯盟」，也有人認為，「運動員自己有可能被感染，而且他們應該也不想來吧，這裡檢疫寬鬆」。
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