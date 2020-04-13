MLB／若照春訓基地分組 美媒預測洋基隊奪冠

美國媒體傳出消息，大聯盟打算以春訓基地分組，讓賽季能夠重新啟動，這項計畫仍在討論中，不過「CBS Sport」透過棒球模擬遊戲預測，若照此分組，最後世界大賽可能是洋基隊對上教士隊。

根據「USA Today」報導，大聯盟正在討論，將美國聯盟、國家聯盟拆散，讓30支球隊回到佛羅里達或亞利桑那的春訓基地，分為「仙人掌聯盟」、「葡萄柚聯盟」，每個聯盟各三個分區，去年世界大賽對戰的國民與太空人會被分在同個分區。

「CBS Sport」以「勁爆美國棒球（Outside the Park Baseball）」這款遊戲模擬，如果照同樣分組，並加上因疫情的調整，一隊打75場、名單擴編到30人、全採指定打擊制、選秀縮到五輪，並取消跨聯盟賽事，最終出現五個結論。

第一，教士隊受益最大，雖然全季戰績僅39勝35敗，但因同分區勝率都未過半，輕鬆取得季後賽門票，而且預測教士在季後賽接連擊敗小熊、天使隊，在世界大賽與洋基隊碰頭，最終由洋基贏下第六、第七戰，驚險獲勝。

第二點是，仙人掌聯盟西區競爭激烈，道奇隊靠著大聯盟最高的7成07勝率才拿下分區王座，天使隊勝率6成67取得外卡資格，第三名的印地安人勝率也有5成68，在仙人掌另外兩個分區都可排到第一。

第三，葡萄柚聯盟南區同樣競爭，第一名的勇士隊與第三名的雙城隊僅1.5場勝差，勇士隊靠著最後10場拿下7勝3敗才取得領先，第二名的光芒則取得外卡資格。

第四，皇家隊連輸16場結束球季，整季戰績25勝49敗在大聯盟墊底；第五，天使球星楚奧特（Mike Trout）依然很神，在75場比賽繳出打擊率3成37、20轟、9次盜壘的成績。