快訊

德國痛苦10年的電音節慘案：疫情腰斬「21死大審判」？

礁溪長榮鳳凰酒店撐不住了 周休3天？業者：評估中

MLB／若照春訓基地分組 美媒預測洋基隊奪冠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
若照春訓基地分組，美媒預測洋基隊奪冠。 路透
若照春訓基地分組，美媒預測洋基隊奪冠。 路透

美國媒體傳出消息，大聯盟打算以春訓基地分組，讓賽季能夠重新啟動，這項計畫仍在討論中，不過「CBS Sport」透過棒球模擬遊戲預測，若照此分組，最後世界大賽可能是洋基隊對上教士隊。

根據「USA Today」報導，大聯盟正在討論，將美國聯盟、國家聯盟拆散，讓30支球隊回到佛羅里達或亞利桑那的春訓基地，分為「仙人掌聯盟」、「葡萄柚聯盟」，每個聯盟各三個分區，去年世界大賽對戰的國民與太空人會被分在同個分區。

「CBS Sport」以「勁爆美國棒球（Outside the Park Baseball）」這款遊戲模擬，如果照同樣分組，並加上因疫情的調整，一隊打75場、名單擴編到30人、全採指定打擊制、選秀縮到五輪，並取消跨聯盟賽事，最終出現五個結論。

第一，教士隊受益最大，雖然全季戰績僅39勝35敗，但因同分區勝率都未過半，輕鬆取得季後賽門票，而且預測教士在季後賽接連擊敗小熊、天使隊，在世界大賽與洋基隊碰頭，最終由洋基贏下第六、第七戰，驚險獲勝。

第二點是，仙人掌聯盟西區競爭激烈，道奇隊靠著大聯盟最高的7成07勝率才拿下分區王座，天使隊勝率6成67取得外卡資格，第三名的印地安人勝率也有5成68，在仙人掌另外兩個分區都可排到第一。

第三，葡萄柚聯盟南區同樣競爭，第一名的勇士隊與第三名的雙城隊僅1.5場勝差，勇士隊靠著最後10場拿下7勝3敗才取得領先，第二名的光芒則取得外卡資格。

第四，皇家隊連輸16場結束球季，整季戰績25勝49敗在大聯盟墊底；第五，天使球星楚奧特（Mike Trout）依然很神，在75場比賽繳出打擊率3成37、20轟、9次盜壘的成績。

大聯盟 天使 洋基

延伸閱讀

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

MLB／誰是最難纏對手？ 哈波選國聯東區三位強投

MLB／投手大谷對打者大谷？美媒分析投手勝出

MLB／太誇張 大聯盟考慮移師日本打整季？

相關新聞

MLB／大聯盟想移師日本開打？日媒：去台灣比較實際

大聯盟為了讓新賽季上路異想天開，有人提議跨海移師到日本開打，不過消息一出，日本方面並不捧場，日媒直說去台灣打還比較實際，...

4000K大不易 停賽增添韋蘭德、薛則挑戰難度

三振是投手宰制比賽的極致表現。無論我們如何推崇某些控球派投手的精準控球，或是大量製造滾地球出局的「省球一哥」伸卡球大師，終究還是霸氣的三振最令球迷血脈賁張，也是最可靠的製造出局方式。投出史上最多571

MLB／誰是最難纏對手？ 哈波選國聯東區三位強投

趁著大聯盟賽季因新冠肺炎疫情停擺，費城人強打哈波（Bryce Harper）在網路上玩起自問自答，他在Instagram...

MLB／若照春訓基地分組 美媒預測洋基隊奪冠

美國媒體傳出消息，大聯盟打算以春訓基地分組，讓賽季能夠重新啟動，這項計畫仍在討論中，不過「CBS Sport」透過棒球模...

MLB／投手大谷對打者大谷？美媒分析投手勝出

投手大谷對打者大谷誰會贏？大谷翔平在投打兩端都具有大聯盟實力，美國媒體「CBS Sports」趁著比賽遲遲未開打，從數據...

MLB／太誇張 大聯盟考慮移師日本打整季？

美國新冠肺炎疫情看不到終點，大聯盟正想盡千方百計趕賽季上路，繼30支球隊集中亞利桑那州開打後，現在傳出有人提議更瘋狂的點...

MLB／疫情延燒還想比賽 辛默曼痛批：棒球很重要嗎？

新冠肺炎肆虐全球，還有許多國家的疫情尚未控制，美國也仍飽受肺炎之苦。在狀況尚未緩和情況下，大聯盟便積極與球員工會討論於亞利桑那州開季的可能性，對此35歲的老將辛默曼（Ryan Zimmerman）就怒

MLB／憶8年前初登板 殷仔同聲援航空防疫團隊

陳偉殷8年前的今天在大聯盟初登板，當時對上洋基，對上首名打者就遭到傳奇基特（Derek Jeter）挨轟，不過最後仍沉住氣繳出5.2局2失分的漂亮首秀成績單。時隔8年，大聯盟因新冠肺炎疫情淪落至無球可

MLB／擬復賽新方案 分區大洗牌春訓基地開打

為因應在2019冠狀病毒疾病疫情下開打，「今日美國報」（USA Today）今天指出，美國職棒大聯盟MLB考慮依春訓基地...

塔提斯等星二代領軍 年度五大新星即將爆發

沒有大聯盟看的日子讓球迷悶壞了，在這開賽日遙遙無期的節骨眼，近日又有5月在亞利桑納復賽的傳聞。儘管這消息已被官方否認，但還是讓今年球季露出一絲曙光。若今年還有大聯盟可看，以下這5位25歲以下且未打滿過

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

本該是季初的熱鬧時節，因肺炎疫情肆虐全美，各項運動賽事受創甚深，球場杳無人煙，2020年球季甚至可能化為烏有，失去「當下」又看不到「未來」，百無聊賴的棒球迷們只能回味「從前」，複習過去的經典比賽、重溫

新一代兩菜鳥火球男 角逐查普曼接班人

周星馳電影《功夫》的名言：「天下武功，唯快不破」在棒球的投打對決上似乎也一體適用。自國家聯盟在1884年解除「過肩」投法的禁令後，從寫下完封110場紀錄綽號「大火車」（The Big Train）的華

熱門新聞

NBA／30隊隊史得分王一覽 現役8位球星上榜

JHBL／冠軍+MVP 大倫「超級安」：犯滿還我！

JHBL／季軍下一步 金華兩大將有美國夢

中職／洪一中初見猿隊搖滾席 傳球飛越上方不行

中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

NBA／被誰看守能拿60分？柯瑞：所有人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。