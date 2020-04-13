MLB／誰是最難纏對手？ 哈波選國聯東區三位強投
趁著大聯盟賽季因新冠肺炎疫情停擺，費城人強打哈波（Bryce Harper）在網路上玩起自問自答，他在Instagram動態揭曉誰是大聯盟最難應付的投手，結果答案裡的三人不僅都和他同屬國聯東區，其中兩位還是他的國民前隊友。
哈波發布Instagram動態，在「哪些投手最難應付」的問題下方，放上他過去在國民的合照，並用紅色圈出站在身旁的薛則（Max Scherzer）和史特拉斯堡（Stephen Strasburg），下頭補充寫著，「這兩位，還有狄葛隆（Jacob deGrom）。」
哈波去年和費城人簽下10年3.3億美元的鉅約，重回前東家國民所屬的國聯東區，對決前隊友的機率也跟著大幅提升，而連奪兩年國聯塞揚獎的大都會王牌狄葛隆，也是他在這一區避不掉的難纏對手。
事實上哈波對決這三人並不完全處於下風，尤其和「天才小史」史特拉斯堡交手時打擊率高達3成75，遇到狄葛隆也還有2成94，最能壓制哈波的是薛則，只讓他敲出2成50打擊率。
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