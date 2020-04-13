四千K大不易 停賽增添韋蘭德、薛則挑戰難度

三振是投手宰制比賽的極致表現。無論我們如何推崇某些控球派投手的精準控球，或是大量製造滾地球出局的「省球一哥」伸卡球大師，終究還是霸氣的三振最令球迷血脈賁張，也是最可靠的製造出局方式。投出史上最多5714次三振的萊恩（Nolan Ryan）終其一生沒拿過半次塞揚獎，在許多人心目中仍是最偉大的投手。有史以來「投手先發分數」（Game Score）最高的一場比賽不是完全比賽或無安打，而是前小熊投手伍德（Kerry Wood）投出的單場20K（雖說那場比賽他也只被擊出一隻安打）。只投九球就三振三位打者結束一局被稱為「完美無瑕的一局」（Immaculate Inning），凡此種種都可看出三振所受到的重視。

近年來由於球速節節上升（據Fangraph數據網站自2002年開始統計至今，快速球的平均時速每年都在進步，直到去年已高達93.1英哩／149公里）、換投更加頻繁導致打者面對「新鮮手臂」的機率大為提高，再加上打者觀念改變，追求結實擊球、不再顧忌隨之而來的三振等等眾多因素，造成大聯盟進入前所未有的「大三振時代」。自2008年開始，連續十二年每年三振數都寫下歷史新高。在萊恩締造單季最多383K歷史紀錄的1973年，全聯盟投手平均每九局三振次數（K/9）只有5.24次，反觀上一季已高達8.81次，漲幅接近七成。十五年前全大聯盟只有普萊爾（Mark Prior）、皮維（Jake Peavy）及山塔那（Johan Santana）三位強投平均每九局三振超過一人，去年竟有多達26位。如今不僅單季K/9的歷史紀錄被柯爾（Gerrit Cole）在去年刷新——以13.8力壓「巨怪」強森（Randy Johnson）2001年創下的13.4——生涯K/9的排行榜也如下表幾被現役投手所包辦。

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但三振的頻率之高是一回事，三振累積次數又是另一回事。雖說現階段上至達比修，下到克蕭（Clayton Kershaw）已有多達9位現役投手的生涯K/9甚至勝過三振王萊恩，但未來勢必會隨著年齡增長而下降。更重要的是，如今先發投手能吃——或許應該說教練跟GM願意讓他們吃的局數越來越少。不論這些頂尖強投多麼想繼續投下去，在七局甚至六局就被換下場已經成為常態。去年國聯投球局數最多的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）也不過就只投了209局，33場先發只有4場能撐到八局——這還是在史特拉斯堡整季有將近一半先發都是投一休五甚至投一休六的情況下。

也因此，儘管聯盟中三振好手輩出，想累積三振數卻絕非易事，能達成單季300K——另一重要三振指標的仍舊只有柯爾、塞爾（Chris Sale）、克蕭、薛則（Max Scherzer）及韋蘭德（Justin Verlander）少數五人。在這樣的聯盟生態下，即便是三振數領先所有現役投手且又老當益壯的韋蘭德及薛則，別說追及萊恩的歷史紀錄，就連達成史上僅有萊恩、強森、克萊門斯（Roger Clemens）及卡爾頓（Steve Carlton）四人有過的四千K成就，也都難度極高。

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身為現役投手三振領頭羊的韋蘭德繼前年以290K拿下生涯第五座三振王後，上季又將三振數推升到生涯新高，並且成為史上第19位單季300K投手。雖說已「高齡」37歲，但以韋蘭德近年來一貫保持的續航力（連續四年投滿兩百局以上），再加上加盟太空人後表現又大幅提昇，想在去年達成三千K的成就後繼續挑戰四千K的里程碑也絕非不可能。想當年強森的單季372次三振紀錄（20世紀以來第三多）也是年過37才出現，另一位較少為人知的三振王卡爾頓同樣是在37歲那年以286K拿下生涯第四座三振王及塞揚獎。「老前輩」萊恩更是直到不惑之年還飆出單季K/9新高（11.5次），42歲又投出301K。

但突如其來的疫情使得上個月剛因鼠蹊部傷勢接受手術的韋蘭德何時能再回到場上已成未知數。最壞的狀況是，一旦今年比賽因疫情全部取消，錯過整整一季寶貴時間的韋蘭德即便再會三振、體能及球速再怎麼維持不墜，最快也要再投四個球季——也就是到他年滿41歲那年才可能觸及四千K。然而能40歲還「一尾活龍」那麼會K的「老妖怪」，大聯盟一百多年歷史也不過就出了萊恩跟強森這兩個。

名人堂巨投萊恩(左)及強森(右)是少數越老越會K的投手，所以才能達成生涯4000K的成就。 2005 Donruss 球員卡

至於更為年輕的薛則今年雖因肩傷錯過七八月大半賽事，使得他連續六年投滿兩百局的個人紀錄無法延續下去。但靠國聯最高的K/9（12.7次），薛則照樣投出243K，也是他連續八季三振達230次以上。但即便35歲的薛則能繼續保持最近三季K/9都在12以上，且在前年完成三振王三連霸的巔峰狀態，最少也需再投滿五季才有機會成為四千K的另一人。如今受到疫情影響，這位打斷鼻子、眼睛烏青都照樣上場的硬漢只能在家中枯坐，四千K也更加遙不可及。

最後來看由數據專家辛波斯基（Dan Szymborski）發明頗具公信力的ZiPS數據模擬。根據ZiPS估算，假使今年球季沒有停賽，韋蘭德可以投出全大聯盟第二的243K，薛則則以236K緊追在後。除了這兩百多次三振因停賽而減少甚至可能歸零，將大幅增加兩人挑戰四千K的難度外，ZiPS也預測韋蘭德及薛則明後年的三振數都會大幅下降，分別是205、196及201、190次。雖說預測畢竟只是預測，但兩人隨著年歲增長，表現尤其是最吃體能的三振逐年下滑當屬正常。

現代投手由於大環境不斷進步，所展現的巔峰球技往往令前人難以望其項背。但也因為近代棒球趨於分工專業化及更加講究保護球員，頂尖球星能在球場上展現球技的時間也隨之越來越短。這對球員的身體健康及運動生涯當然是件好事，但許多前人所留下的「神獸級」紀錄卻也因此更難以撼動，對於特別看重數據紀錄的棒球賽事來說，可說是有幸也有不幸。