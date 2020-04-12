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MLB／太誇張 大聯盟考慮移師日本打整季？
美國新冠肺炎疫情看不到終點，大聯盟正想盡千方百計趕賽季上路，繼30支球隊集中亞利桑那州開打後，現在傳出有人提議更瘋狂的點子，就是整個賽季跨海搬到日本進行。
由於日本疫情看起來比美國當地樂觀，大聯盟全季海外賽竟成了新賽季的提案之一，ESPN記者科爾基安（Tim Kurkjian）透露，「大概兩周前有個人打給我，他說你知道發生什麼事嗎？我們要去日本打球，日職現在看來進度會比我們快，反正他們會在晚上比賽，大聯盟可以借球場打白天，這就是我們展開的討論。」
科爾基安聽聞後驚訝不已，表示，「我根本不能報導這件事，荒謬的是我們為了打比賽，想出了這樣的方法。」
事實上日職本身也還在觀望疫情，上周才宣布4月24日的開幕日再度延期，何時開打仍是未知數，能不能進行完整賽程同樣不得而知。
目前全世界已經開始職棒賽季的只有台灣，中華職棒昨晚在桃園棒球場迎來開幕戰，可惜最後因現場雨勢延賽，今天按照賽程將在桃園、台中洲際兩地開戰，就看老天爺賞不賞臉，讓久等賽事的棒球迷一償宿願。
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