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MLB／疫情延燒還想比賽 辛默曼痛批：棒球很重要嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
老將辛默曼（中）希望在疫情期間多陪陪家人，且身體健康在這個時間點絕對比棒球還要重要。 美聯社
老將辛默曼（中）希望在疫情期間多陪陪家人，且身體健康在這個時間點絕對比棒球還要重要。 美聯社

新冠肺炎肆虐全球，還有許多國家的疫情尚未控制，美國也仍飽受肺炎之苦。在狀況尚未緩和情況下，大聯盟變積極與球員工會討論於亞利桑那州開季的可能性，對此35歲的老將辛默曼（Ryan Zimmerman）就怒批：「棒球很重要嗎？」

辛默曼近期撰文談賽事重啟，他點出若單日3戰，球員休息區可能無法徹底消毒，屆時球員也沒辦法使用置物櫃，再者球員也有可能賽程緊繃，導致身體疲勞，進而受傷。他強調，球員必須有完整備戰，調整身體狀態才不會受傷。

另外辛默曼也不是很贊同移地比賽的做法，他表示將要在6月迎來第三個小孩，若5月比賽在亞利桑那開打，到時候會長時間無法跟家人見面，並強調不會讓自己跟剛出生的小孩分隔兩地4、5個月。

辛默曼不否認大家都想打球，想要讓大家有娛樂的節目可以看，但是有太多事情要顧慮，況且目前病毒比預期的還要難搞，所以目前健康肯定排在任何事前面。他希望大眾能多想想，思考打棒球在這個節骨眼真的那麼不可取代嗎？

新冠肺炎 疫情

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