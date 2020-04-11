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MLB／憶8年前初登板 殷仔同聲援航空防疫團隊

聯合新聞網 / 綜合報導
今為殷仔8年前大聯盟初登板日，他特地發文回憶，並聲援國內航空防疫團隊。 歐新社
今為殷仔8年前大聯盟初登板日，他特地發文回憶，並聲援國內航空防疫團隊。 歐新社

陳偉殷8年前的今天在大聯盟初登板，當時對上洋基，對上首名打者就遭到傳奇基特（Derek Jeter）挨轟，不過最後仍沉住氣繳出5.2局2失分的漂亮首秀成績單。時隔8年，大聯盟因新冠肺炎疫情淪落至無球可打，對此陳偉殷在臉書感性發文。

殷仔贊助商中華航空近期拍攝防疫「天空國家隊」宣傳影片，殷仔今日分享該支影片，並寫下：「對抗的是看不見的對手，沒有計分板，還是難忘每一次踏上華航飛機那種『家』的感覺，有你們真好。感謝華航的每一位朋友，你們不但是選手征戰的堅強後盾，更是台灣向世界伸出援手的空中橋樑！」

此外，殷仔也在文末標記強調「大家都是驕傲的國家隊」，也溫馨打氣，要「大家防疫繼續加油」，最後仍不忘提及人生中最難忘的時刻「大聯盟初登板日」，不免讓人有時過境遷的感慨。

如今陳偉殷在季前遭馬林魚釋出，隨後正式與水手簽下小聯盟合約，且受邀參加春訓。好在殷仔日語不錯，春訓時就和日籍隊友菊池雄星、平野佳壽打好關係，還一同外出聚餐。目前因新冠肺炎影響，大聯盟宣布停賽，春訓基地也隨後關閉，然殷仔仍留在美國自主訓練。

陳偉殷和水手隊有菊池雄星、平野佳壽、響尾蛇隊吉川峻平等一票日本好手一起吃飯。 截圖自陳偉殷IG
陳偉殷和水手隊有菊池雄星、平野佳壽、響尾蛇隊吉川峻平等一票日本好手一起吃飯。 截圖自陳偉殷IG

陳偉殷初登板當年聯合報系報紙原版報導

殷仔初登板，聯合晚報運動版頭版報導。 聯合報系原版報紙
殷仔初登板，聯合晚報運動版頭版報導。 聯合報系原版報紙

殷仔初登板，隔日聯合報運動版頭版系列報導。 聯合報系原版報紙
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新冠肺炎 華航 疫情

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