MLB／擬復賽新方案 分區大洗牌春訓基地開打

為因應在2019冠狀病毒疾病疫情下開打，「今日美國報」（USA Today）今天指出，美國職棒大聯盟MLB考慮依春訓基地所在處，將所有球隊重新畫入2個聯盟共6個分區。

大聯盟官方正在討論的方案，是將現有的美國聯盟與國家聯盟打散，改分成葡萄柚聯盟、仙人掌聯盟兩個新的聯盟，各有3個分區。

草案是讓30支球隊回到他們各自於佛羅里達或亞利桑那的春訓基地，2020季賽只會在這兩州比賽，且在這波COVID-19大流行之際，不開放球迷進場觀賽。

葡萄柚聯盟將有上季世界大賽對戰組合的華盛頓國民和休士頓太空人，還有亞特蘭大勇士、明尼蘇達雙城、紐約洋基、聖路易紅雀、坦帕灣光芒等5支去年打進季後賽的球隊。

另外還有巴爾的摩金鶯、波士頓紅襪、底特律老虎、邁阿密馬林魚、紐約大都會、費城費城人、匹茲堡海盜、多倫多藍鳥等隊，也會被劃入葡萄柚聯盟。

仙人掌聯盟則有上季闖進季後賽的洛杉磯道奇、密爾瓦基釀酒人、奧克蘭運動家。

此外還有亞利桑那響尾蛇、芝加哥小熊、辛辛那提紅人、克里夫蘭印地安人、科羅拉多洛磯、堪薩斯皇家、洛杉磯天使、芝加哥白襪、聖地牙哥教士、舊金山巨人、西雅圖水手、德州遊騎兵，也都屬於仙人掌聯盟。

根據這項方案，除春訓基地的球場，還有包括鳳凰城的大通球場（Chase Field）、邁阿密的馬林魚球場（Marlins Park）、美國佛州聖彼得堡的純品康納球場（Tropicana Field）3座有屋頂的大聯盟球場也會安排比賽。

葡萄柚與仙人掌兩聯盟的冠軍，將於11月底舉行的世界大賽正面交鋒，比賽地點也將是上述3個有屋頂的球場。