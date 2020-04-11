MLB／賣洋基會賺翻 史坦柏瑞納：沒有離開的計畫

富比世昨天公布大聯盟球隊市值榜，洋基無意外續以50億美元霸占榜首，握有這支球隊的史坦柏瑞納家族，是否可能在某天突然想賣球隊？紐約媒體Newsday透露老闆海爾‧史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）在今年2月的訪問內容，他說：「事實是，我們沒有離開的計畫。」

身為棒壇的金字招牌，洋基是這份榜單的萬年第一，且數字遙遙領先其他各隊，排名居次的道奇為34億美元，第三為紅襪的33億美元，沒人看得到洋基的車尾燈。

1973年喬治‧史坦柏瑞納（George Steinbrenner）以880萬美元買進洋基，現在球隊經營者已經進入第二代，球隊市值還在不斷飆漲；多位專家認為，50億美元還只是個保守的數字，如果洋基有意上架求售，史坦柏瑞納家族可望獲得比這個數字更加豐厚的回收。

然而，賣球隊顯然不在家族計畫之中，海爾‧史坦柏瑞納表示，「我還有好幾個姪子、姪女，都在球團內工作，所有人都深深投入這項產業，這意思是我們會繼續待在這裡，沒有離開的計畫，這是家族企業。」

海爾的哥哥漢克同為球隊股東、董事會主席，兩位姐姐珍妮佛與潔西卡分別為股東和董事會副主席，珍妮佛的兒子也已在球團內工作多年，目前任職於坦帕基地的球員發展部門助理執行長。