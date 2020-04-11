快訊

火車聯結車事故影響1.6萬人 台鐵向肇事者求償3.2億

遏止疫情擴散 義大利延長封鎖期限至5月3日

MLB／沒比賽就打電動 30隊球員較勁MLB The Show

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟將進行MLB The Show賽季，由30隊代表球員展開線上對決。圖／擷自大聯盟官方推特
大聯盟將進行MLB The Show賽季，由30隊代表球員展開線上對決。圖／擷自大聯盟官方推特

沒比賽打就打電動！大聯盟宣布將在明天啟動MLB The Show賽季，由30隊各一名代表球員展開電競對決，各自要交戰一次，29場賽季後將產生八位晉級季後賽的玩家，讓球迷在沒球可看的日子解悶。

NBA已進行過NBA 2K球員錦標賽，如今大聯盟也跟進這場虛擬實戰對決，參賽選手包括11名明星賽球員、5位世界大賽冠軍，年紀從最長的36歲巨人潘斯（Hunter Pence）到最小的21歲教士塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）。

賽季預計進行三周，每名球員各要對戰一次、29場比賽，戰績最佳的八名球員晉級季後賽，大聯盟、球員工會和電玩公司將以球員名義，向各自球隊所在社區捐出5000美元，且將以最終優勝者的名義再捐2萬5000美元，合計將捐出17萬5000美元。

每場賽事皆會透過多元平台職播，包括Twitch、YouTube、Facebook和Twitter，讓球迷可在觀戰同時與球員互動，MLB Network也將由球評進行轉播。

已有博弈公司針對這項賽事開盤，最被看好奪冠的球員為光芒塞揚投手史奈爾（Blake Snell），而3月才剛對史奈爾寫下勝績的紅人投手賈瑞特（Amir Garret），以及雙城梅伊（Trevor May）賠率並列第二，而開幕戰就將由史奈爾與賈瑞特上演對決。

代表遊騎兵出賽的賈羅（Joey Gallo），談到這場在疫情中苦中作樂的賽事，「等著看我的表現吧！我的實力不算差，但我也不確定其他傢伙有多強就是了。」他表示，自己在設定Twitch頻道上遇到一些麻煩，但預期大聯盟應為提供他相關裝置，協助他完成架設。

遊騎兵本季將搬進全球生命球場（Globe Life Field），現在新主場還來不及向球迷開箱展示，賈羅的主場賽事將先在虛擬世界中的全球生命球場亮相，他笑說：「這座球場真的看起來很棒，我先前已經和隊友打過比賽，我們都選遊騎兵，就在我們的主場出賽，這真的很酷。」

大聯盟 遊騎兵 NBA

延伸閱讀

MLB／播報電玩賽事解悶 主播藉機酸太空人作弊

MLB／停賽增加投手受傷風險 王建民恩人給建議

MLB／電風扇重砲雷諾茲退休 300轟差2支留遺憾

MLB／沒賣出的球衣 馬林魚改做口罩捐出

相關新聞

MLB／播報電玩賽事解悶 主播藉機酸太空人作弊

大聯盟因新冠肺炎影響導致沒比賽可打，業界閒來無事，只好想各種企劃填補空窗期，大都會就透過轉播電玩的模擬賽事讓球迷過乾癮，其中播報員還在轉播賽事期間偷酸大空人作弊。 大都會於美國時間週二晚間用遊戲

MLB／電風扇重砲雷諾茲退休 300轟差2支留遺憾

36歲的重砲雷諾茲（Mark Reynolds），經過13個球季征戰，累積生涯298轟，本有機會拼300轟，如今放棄圓夢，今天宣布正式退休。 雷諾茲今日受訪時，被問到是否會再爭取一張合約，他直率

MLB／賣洋基會賺翻 史坦柏瑞納：沒有離開的計畫

富比世昨天公布大聯盟球隊市值榜，洋基無意外續以50億美元霸占榜首，握有這支球隊的史坦柏瑞納家族，是否可能在某天突然想賣球...

MLB／沒比賽就打電動 30隊球員較勁MLB The Show

沒比賽打就打電動！大聯盟宣布將在明天啟動MLB The Show賽季，由30隊各一名代表球員展開電競對決，各自要交戰一次...

MLB／停賽增加投手受傷風險 王建民恩人給建議

武漢肺炎疫情持續，美國職棒大聯盟（MLB）開賽時間不明，增加了投手受傷風險，曾協助王建民東山再起的「德州棒球農場」專家認...

MLB／沒賣出的球衣 馬林魚改做口罩捐出

全美新冠肺炎疫情嚴峻，被迫暫時停工的體壇也捲起袖腕出力援助，兩支位於邁阿密的職業球隊，MLB馬林魚與NBA熱火隊提供未售...

MLB／國民隊史首冠紀念球 還在捕手手套裡

奪冠瞬間，脫掉面罩、丟掉護具，國民隊捕手高姆斯（Yan Gomes）記得一件事：球，絕對不能丟。他在近日受訪時坦承，這顆...

MLB／縮水球季影響收入 季後賽擴編球員不再排斥

原先不受歡迎的大聯盟季後賽擴編計畫，隨著今年球季鐵定打不完162場，球員的態度可能轉變，海盜投手、球員工會代表泰隆（Ja...

MLB／富比世公布市值榜 球季停擺仍有28隊看漲

體壇正經歷一波因新冠肺炎帶來的寒冬之際，富比世公布最新大聯盟球隊市值榜，現況顯然並不悲觀，因為30隊裡共28隊市值上揚，...

MLB／涉嫌對女兒施暴 遊騎兵前強打遭起訴

美國數家媒體今天報導，前德州遊騎兵重砲手韓密爾頓（Josh Hamilton）去年疑似對女兒施暴，涉嫌虐童，而遭起訴

塔提斯等星二代領軍 年度五大新星即將爆發

沒有大聯盟看的日子讓球迷悶壞了，在這開賽日遙遙無期的節骨眼，近日又有5月在亞利桑納復賽的傳聞。儘管這消息已被官方否認，但還是讓今年球季露出一絲曙光。若今年還有大聯盟可看，以下這5位25歲以下且未打滿過

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

本該是季初的熱鬧時節，因肺炎疫情肆虐全美，各項運動賽事受創甚深，球場杳無人煙，2020年球季甚至可能化為烏有，失去「當下」又看不到「未來」，百無聊賴的棒球迷們只能回味「從前」，複習過去的經典比賽、重溫

熱門新聞

NBA／花式投籃比賽8人參加 首輪對戰出爐

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

中職／投出全球職棒第一球 桃猿卡本特扛開幕戰先發

中職／4隊開季26人名單公布 獅隊林安可列入投手

中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」

NBA／復賽直接打季後賽？ 里拉德：對拓荒者不公平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。