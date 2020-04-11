MLB／沒比賽就打電動 30隊球員較勁MLB The Show

沒比賽打就打電動！大聯盟宣布將在明天啟動MLB The Show賽季，由30隊各一名代表球員展開電競對決，各自要交戰一次，29場賽季後將產生八位晉級季後賽的玩家，讓球迷在沒球可看的日子解悶。

NBA已進行過NBA 2K球員錦標賽，如今大聯盟也跟進這場虛擬實戰對決，參賽選手包括11名明星賽球員、5位世界大賽冠軍，年紀從最長的36歲巨人潘斯（Hunter Pence）到最小的21歲教士塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）。

賽季預計進行三周，每名球員各要對戰一次、29場比賽，戰績最佳的八名球員晉級季後賽，大聯盟、球員工會和電玩公司將以球員名義，向各自球隊所在社區捐出5000美元，且將以最終優勝者的名義再捐2萬5000美元，合計將捐出17萬5000美元。

每場賽事皆會透過多元平台職播，包括Twitch、YouTube、Facebook和Twitter，讓球迷可在觀戰同時與球員互動，MLB Network也將由球評進行轉播。

已有博弈公司針對這項賽事開盤，最被看好奪冠的球員為光芒塞揚投手史奈爾（Blake Snell），而3月才剛對史奈爾寫下勝績的紅人投手賈瑞特（Amir Garret），以及雙城梅伊（Trevor May）賠率並列第二，而開幕戰就將由史奈爾與賈瑞特上演對決。

代表遊騎兵出賽的賈羅（Joey Gallo），談到這場在疫情中苦中作樂的賽事，「等著看我的表現吧！我的實力不算差，但我也不確定其他傢伙有多強就是了。」他表示，自己在設定Twitch頻道上遇到一些麻煩，但預期大聯盟應為提供他相關裝置，協助他完成架設。

遊騎兵本季將搬進全球生命球場（Globe Life Field），現在新主場還來不及向球迷開箱展示，賈羅的主場賽事將先在虛擬世界中的全球生命球場亮相，他笑說：「這座球場真的看起來很棒，我先前已經和隊友打過比賽，我們都選遊騎兵，就在我們的主場出賽，這真的很酷。」