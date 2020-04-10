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MLB／播報電玩賽事解悶 主播藉機酸太空人作弊
大聯盟因新冠肺炎影響導致沒比賽可打，業界閒來無事，只好想各種企劃填補空窗期，大都會就透過轉播電玩的模擬賽事讓球迷過乾癮，其中播報員還在轉播賽事期間偷酸大空人作弊。
大都會於美國時間週二晚間用遊戲《MLB The Show》，模擬大都會對戰太空人的比賽，並請來柯恩（Gary Cohen）、赫南德茲（Keith Hernandez）、達林（Ron Darling）三名主持人轉播賽事。
途中柯恩就忍不住挖苦太空人作弊事件，開玩笑說：「現場沒什麼觀眾的聲音，好像在圖書館，這也代表只要有任何聲音，都能清楚聽到，特別是球員休息區的垃圾桶敲打聲。」，達林還幫腔：「那絕對會引起注意的啦！」
The shade from Gare 😂😂 pic.twitter.com/uXtZCoYSM0— SNY (@SNYtv) April 8, 2020
不過該場模擬比賽太空人並沒有討到便宜，終場大都會2:1擊敗韋蘭德（Justin Verlander）的太空人。
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