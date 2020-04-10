MLB／電風扇重砲雷諾茲退休 300轟差2支留遺憾

36歲的重砲雷諾茲（Mark Reynolds），經過13個球季征戰，累積生涯298轟，本有機會拼300轟，如今放棄圓夢，今天宣布正式退休。

雷諾茲今日受訪時，被問到是否會再爭取一張合約，他直率回答：「我想得比那個遠了些，我會退休。」，同時也補充自己很享受與家人相處的時光，並且是時候找點其他事做了。

雷諾茲是典型的「電風扇打者」，長打多但被三振的機會也比平常的打者高出不少，生涯4度單季30轟，也3次創下全聯盟單季最多三振數。像是2009年在響尾蛇的賽季，他就轟出單季新高44支全壘打，但也狂吞了聯盟紀錄的223次三振。在前一個賽季雷諾茲也才剛成為大聯盟首名吞下超過200K的打者，更有3個賽季超過200次三振。

生涯初期在響尾蛇待4年後，雷諾茲開啟了他的浪人生活。雖然打擊習慣極端，但長期保持長打能力讓雷諾茲還是有辦法被球隊看中，前後效力多支球隊，分別有金鶯、印地安人、洋基、釀酒人、紅雀、洛磯及國民，期間也曾繳出亮眼成績，2017年效力洛磯就轟出單季30支全壘打。

不過去年雷諾茲重返洛磯明顯出現老態，出賽78場，打擊率嚴重下滑至0.170，招牌的長打率也跌至生涯新低0.311，季後再度成為自由球員。雷諾茲大聯盟13年出賽1688場、5432個打數，平均打擊率0.236、長打率0.453、共敲1283安，包含298支全壘打，另有1927次三振。本季本有機會達標300轟，但賽季臨時喊卡，雷諾茲也選擇提前退休，無法完成里程碑讓其生涯留下一點遺憾。