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MLB／沒賣出的球衣 馬林魚改做口罩捐出

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
馬林魚提供1000件未售出球衣、T恤，改作為7500個口罩，提供當地警局、醫療大學使用。 圖／擷自馬林魚官方推特
馬林魚提供1000件未售出球衣、T恤，改作為7500個口罩，提供當地警局、醫療大學使用。 圖／擷自馬林魚官方推特

全美新冠肺炎疫情嚴峻，被迫暫時停工的體壇也捲起袖腕出力援助，兩支位於邁阿密的職業球隊，MLB馬林魚與NBA熱火隊提供未售出的球衣，改製作為口罩，提供給當地社區需要的人們。

熱火與Refried Apparel合作，將價值10萬美元的未售球衣改製成7000個口罩，提供給第一線防疫人員使用；馬林魚則與#WRECares攜手，提供1000件球衣、球褲和T恤，改做成7500個口罩，提供給邁阿密警方、當地醫療大學。

大聯盟賽季停擺，球員在開幕日不明朗的狀況下各自備戰球季，馬林魚棒球事務部門總裁希爾（Michael Hill）今天受訪，帶來球隊近況，他表示，「我們告訴球員最重要的訊息，就是保持健康，那是我們唯一可以通過這次考驗的方法。」

希爾表示，教練團固定與球員聯繫，協助近況調整，「這對我們所有人來說，當然會是考驗，但絕大部分都能找到維持訓練的方法，在住家附近完成訓練。」

「不管下一步是什麼，我們都會做好準備。」希爾表示，「顯然的，現在棒球的重要性在健康之後，但一旦球季開打，我們就會做好準備回到棒球場上。」

馬林魚 棒球 熱火

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