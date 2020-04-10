MLB／國民隊史首冠紀念球 還在捕手手套裡

奪冠瞬間，脫掉面罩、丟掉護具，國民隊捕手高姆斯（Yan Gomes）記得一件事：球，絕對不能丟。他在近日受訪時坦承，這顆國民拿下隊史首冠的紀念球，還在自己的手中。

去年國民在世界大賽以四勝三敗擊敗太空人，第七戰九局下，哈德森（Daniel Hudson）以再見三振解決太空人布蘭特利（Michael Brantley），最後一球進入高姆斯的手套。

「我開始丟掉身上的所有東西，一開始是面罩。」高姆斯回憶當時，原本也打算脫掉手套，但他急踩了剎車，「我心想，喔天啊，球還在裡面。」他順勢將球放進球褲口袋，參與封王慶祝活動；至於現在球的下落，他笑說：「還在我的手套裡。」

他透露，在國民確定進入季後賽時，就曾和隊友聊到這件事，「如果世界大賽第七戰，將再見三振的球接進手套，你會怎麼做呢？」他笑說：「所以我們腦中都記得這件事。」

高姆斯成為史上第一位握有世界大賽冠軍的巴西出生球員，還收到來自巴西足壇傳奇比利（Pele）的恭賀簡訊，他說：「那真的超酷，我還傳給我的父母看，他們都瘋了，我的兄弟和我爸都是超級足球迷，我也是。」