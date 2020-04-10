MLB／縮水球季影響收入 球員對季後賽擴編不再排斥

原先不受歡迎的大聯盟季後賽擴編計畫，隨著今年球季鐵定打不完162場，球員的態度可能轉變，海盜投手、球員工會代表泰隆（Jameson Taillon）就說：「至少今年，我認為球員會願意讓步。」

大聯盟規畫季後賽新賽制，計畫最快在2022年上路，由現行的每聯盟5隊進入季後賽擴增為7隊，戰績較佳者還能挑選對手，希望增加球迷新鮮感，但球員顯然興趣缺缺，紅人投手包爾（Trevor Bauer）點名大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）是「白癡」、「不懂棒球」。

新冠肺炎疫情導致今年賽季仍懸在空中，預計最快也要5月才能開打，各隊已有球季縮水的心理準備，而球隊面臨收入減少、球員的薪水也將打折扣的情況下，對於季後賽新玩法的態度也轉趨正面。

日前已有報導指出，大聯盟為了在疫情之後帶動棒球熱度，有意在今年就實施季後賽改制。泰隆表示，「我不知道原本是否多數球員都同意新賽制，現在我能說至少今年球季，球員會願意讓步。」

縮水賽季、季後賽擴隊，將讓今年球季更加詭譎莫測，民調分析網站FiveThirtyEight就模擬30隊在162場和102場賽季的表現，舉例來說，太空人在162場賽季時，1000次裡共906次進入季後賽，但換成102場球季時卻只剩784次。

模擬結果顯示，黑馬球隊在縮水球季更加有利，白襪從162場賽季的109次晉級變成102場時的187次，印地安人則從387次增為457次，被預測為兩支因縮水賽季獲利最大的球隊。