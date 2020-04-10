MLB／富比世公布市值榜 球季停擺仍有28隊看漲

體壇正經歷一波因新冠肺炎帶來的寒冬之際，富比世公布最新大聯盟球隊市值榜，現況顯然並不悲觀，因為30隊裡共28隊市值上揚，包括長年居榜首的洋基，從市值46億美元漲為50億美元，唯二下滑球隊為海盜與馬林魚。

富比世的報導標題即言明，「儘管球季暫停，但大聯盟球隊在2020年看到市值成長」，前五名球隊依序為洋基50億美元、道奇34億美元、紅襪33億美元、小熊32億美元和巨人31億美元。

共三支球隊市值成長9%，為漲幅最大的球隊，分別為洋基、國民和金鶯。國民與金鶯的所在地區重疊，轉播單位也相同，但一支是去年的冠軍隊伍，一支是百敗弱旅，卻收到同樣的市值成長幅度。

當地轉播權利金收益方面，則以道奇的1.88億美元排名第一，接著依序為洋基1.56億美元、天使1.16億美元、費城人1.12億美元和紅襪1.04億美元。

去年的唯一轉手球隊為皇家，現任老闆薛曼（John Sherman）在11月以10億美元買進球隊，目前市值為10.25億美元。

在一片漲潮中，只有海盜與馬林魚笑不出來，海盜市值12.6億美元、跌幅1%，由洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）掌舵的馬林魚則跌2%、現為9.8億美元，也是大聯盟唯一身價不超過10億美元的球隊。

大聯盟因新冠肺炎疫情暫時停工，何時開幕仍是未知數，即使開打也可能面臨閉門比賽、零票房收入，「今日美國」分析指出，市場越小的球隊，對於每日票房收入的依賴也越重，明年這份榜單將呈現何種面貌更受關注。