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MLB／蓋好了可能不來？夢幻成真之戰也面臨泡湯

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

「如果你蓋好了，他就會來（If you build it, he will come.）」，這句出自1989年美國棒球電影「夢幻成真（Field of Dreams）」的經典台詞，是否能在本季兌現，現在最大的關卡在於新冠肺炎。

大聯盟賽季因新冠肺炎停擺，海外例行賽已經全數遭到取消，包括4月的墨西哥、波多黎各以及6月的英國倫敦；現在就連原訂8月14日，於愛荷華州戴爾斯維爾、「夢幻成真」電影拍攝景點開打的洋基與白襪之戰，都可能泡湯。

大聯盟於去年8月宣布這項計畫，將在當年拍攝電影的這塊土地，蓋起一座可容納8000名球迷的球場，實現玉米田上誕生棒球場的夢幻場面，由白襪作東迎戰洋基，兩隊球星也為此拍攝宣傳廣告，而這座球場在舉辦完這場賽事後，也將繼續作為三級棒球場地使用。

大聯盟賽程因新冠肺炎打亂，這場賽事能否如期上演？握有球場所有權的Go The Distance Baseball公司執行長韋恩伯格（Roman Weinberg）表示，「截至目前，比賽計畫照舊，由大聯盟統一發言。」白襪球團旅行部門主管卡辛（Ed Cassin）也表示，比賽能否開打，由大聯盟握有最終決定權。

大聯盟正為如何展開、何時展開2020年球季而焦頭爛額，尚未討論這場「夢幻成真之戰」；目前仍照計畫興建中的這座球場，蓋好了後究竟能否迎來大聯盟賽事，現在就看屆時疫情能否趨緩。

大聯盟 棒球 白襪

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