MLB／蓋好了可能不來？夢幻成真之戰也面臨泡湯

「如果你蓋好了,他就會來(If you build it, he will come.)」,這句出自1989年美國棒球電影「夢幻成真(Field of Dreams)」的經典台詞,是否能在本季兌現,現在最大的關卡在於新冠肺炎。

大聯盟賽季因新冠肺炎停擺,海外例行賽已經全數遭到取消,包括4月的墨西哥、波多黎各以及6月的英國倫敦;現在就連原訂8月14日,於愛荷華州戴爾斯維爾、「夢幻成真」電影拍攝景點開打的洋基與白襪之戰,都可能泡湯。

大聯盟於去年8月宣布這項計畫,將在當年拍攝電影的這塊土地,蓋起一座可容納8000名球迷的球場,實現玉米田上誕生棒球場的夢幻場面,由白襪作東迎戰洋基,兩隊球星也為此拍攝宣傳廣告,而這座球場在舉辦完這場賽事後,也將繼續作為三級棒球場地使用。

大聯盟賽程因新冠肺炎打亂,這場賽事能否如期上演?握有球場所有權的Go The Distance Baseball公司執行長韋恩伯格(Roman Weinberg)表示,「截至目前,比賽計畫照舊,由大聯盟統一發言。」白襪球團旅行部門主管卡辛(Ed Cassin)也表示,比賽能否開打,由大聯盟握有最終決定權。

大聯盟正為如何展開、何時展開2020年球季而焦頭爛額,尚未討論這場「夢幻成真之戰」;目前仍照計畫興建中的這座球場,蓋好了後究竟能否迎來大聯盟賽事,現在就看屆時疫情能否趨緩。