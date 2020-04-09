MLB／亞利桑那計畫 A-Rod：不是糟糕的想法

大聯盟的「亞利桑那計畫」遭到不少球員與媒體打槍，甚至有人形容為「地獄」，昔日球星、現任球評的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）倒是認為，這並不是個糟糕的想法，因為現在對於球員來說，可以越早開季越好。

昨天各家媒體報導指出，大聯盟有意在5月啟動球季，讓30隊集中在亞利桑那州開打，所有球員、教練和職員只能於球場與飯店之間移動，以極端手法換來球季開打，但並非人人買單，消息一出引發不少議論。

大聯盟對此趕緊回應，所有計畫都還在討論中、未定案，也強調公眾安全才是眼下的第一要務，「鑒於因新冠肺炎疫情的快速變化，我們現階段還沒準備好採納任何特殊模式讓比賽開打。」

A-Rod在ESPN節目中也聊到「亞利桑那計畫」，他表示，「從球員的角度思考，我不覺得那是個糟糕的想法，為比賽隨時可能開打做好準備，是現在我們能做的最棒的事了。」他也同意目前情勢變化莫測，任何事都是未定數，「我們擬定計畫，此刻上帝只覺得好笑。」

A-Rod指出，身為球員，不該預期球季8月才會展開，「那當主席說，好了，我現在可以開打了，你必須在5月15日開季，卻還沒有準備好自己，那才是最糟糕的事。」他認為，不管大聯盟有何計畫，勢必還會有許多修正調整，「而我們會順應變化。」