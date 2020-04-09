MLB／不愛電子好球帶 吉拉迪提另一套創意想法

大聯盟研議「亞利桑那計畫」，追求在5月中啟動球季，費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）對於可行性，直言：「這已超出我的權責範圍」，但他對於整套計畫最有意見之處，不在4.5個月的隔離生活，而是電子好球帶。

根據媒體報導的「亞利桑那計畫」內容之一，包括以電子好球帶取代主審；吉拉迪對此表示，「機器人主審？我不知道，我還沒實際看過運作。」他對電子好球帶還抱持懷疑態度，「我知道他們在秋季聯盟試過，但要說有什麼想法？我真的不確定。」

若要在場上保持安全社交距離，吉拉迪提出另一替代想法，「我常常都覺得主審應該站在投手後方一段距離，你可以讓他們站在二壘與本壘之間，穿上深色制服、戴上面罩，他們依然可以把球看得很清楚。」他表示，在實戰打擊練習時，自己就常站在投手後方，「真的很神奇，你能非常清楚的看出是好球或壞球，不管是高低或內外角。」

吉拉迪透露，自己已非第一次談過這項建議，「我和大聯盟聊過這個想法，但還沒受到任何關注就是了。」