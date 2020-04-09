塔提斯等星二代領軍 年度五大新星即將爆發

聯合新聞網 / 蔡政益
有其父必有其子！藍鳥隊有3位年輕的星二代選手，畢吉歐(左)和畢歇特(右)在經過上季的歷練之後，今年很有機會跟著小葛雷諾一起全面性的大爆發！ 2020 Topps 球員卡
有其父必有其子！藍鳥隊有3位年輕的星二代選手，畢吉歐(左)和畢歇特(右)在經過上季的歷練之後，今年很有機會跟著小葛雷諾一起全面性的大爆發！ 2020 Topps 球員卡

沒有大聯盟看的日子讓球迷悶壞了，在這開賽日遙遙無期的節骨眼，近日又有5月在亞利桑納復賽的傳聞。儘管這消息已被官方否認，但還是讓今年球季露出一絲曙光。若今年還有大聯盟可看，以下這5位25歲以下且未打滿過一整季的新星，是最令人期待的，他們在去年就已繳出令人激賞的成績，新球季的表現肯定更能振奮人心。

塔提斯 (Fernando Tatis Jr.) 教士隊游擊手

塔提斯去年沒拿到新人王固然可惜，但他未來是有拚MVP的實力，請大家拭目以待！ 歐新社資料照片
塔提斯去年沒拿到新人王固然可惜，但他未來是有拚MVP的實力，請大家拭目以待！ 歐新社資料照片

若不是塔提斯去年受傷只打了84場，國聯新人王還未必會是阿隆索(Pete Alonso)。塔提斯上季初升大聯盟就展現了爆炸性的天賦，有個曾單季34轟的老爸的他，繳出了.317打擊率、22轟、16盜、.969OPS的超優成績。若非傷勢讓他在八月中就提前結束球季，他很有可能在新人年就能達成30轟、30盜。未來他若達成這項紀錄完全不用意外，因為他肯定會是名超級巨星。

畢歇特 (Bo Bichette) 藍鳥隊游擊手

畢歇特可不是只遺傳到他老爸那一頭飄逸的長髮，他的火力一樣強大，速度更快，而且還不用庫爾斯球場幫忙。 歐新社資料照片
畢歇特可不是只遺傳到他老爸那一頭飄逸的長髮，他的火力一樣強大，速度更快，而且還不用庫爾斯球場幫忙。 歐新社資料照片

畢歇特可說是美聯版的塔提斯，老爸是四屆明星球星，也是個打擊、力量、速度、守備兼具的游擊手。去年他初登大聯盟就打破多項紀錄，包括成為首位前9場比賽就打出10支長打的球員，且創下連續9場比賽敲出二壘安打的紀錄。他去年出賽46場，取得.311打擊率、11轟、.930OPS的成績，若他能打滿整季，也是有機會達成30轟。另外他在小聯盟曾有單季32盜的紀錄，因此30轟、30盜也是指日可待。

卡斯頓日浦 (Keston Hiura) 釀酒人二壘手

日浦在大聯盟的首季打擊表現竟然遠勝過前日職名將松井稼頭央，有機會成為大聯盟史上最強的亞裔二壘手！ 歐新社資料照片
日浦在大聯盟的首季打擊表現竟然遠勝過前日職名將松井稼頭央，有機會成為大聯盟史上最強的亞裔二壘手！ 歐新社資料照片

中日混血的日浦無疑將是亞裔之光，去年他升上大聯盟就展現強大的砲管，出賽84場當中繳出.303打擊率、19全壘打、9盜及.938OPS的成績，是釀酒人隊打進季後賽的關鍵人物。撇開三振數(去年被三振107次)過多及守備不佳(16次失誤)的問題，今年邁入第二季的他已是全聯盟最頂尖的二壘手之一。

畢吉歐 (Cavan Biggio) 藍鳥隊二壘手

畢吉歐去年在大聯盟首季就出現完全打擊、單場雙響砲等紀錄，比他已進入名人堂的老爸還要更快達成！ 美聯社資料照片
畢吉歐去年在大聯盟首季就出現完全打擊、單場雙響砲等紀錄，比他已進入名人堂的老爸還要更快達成！ 美聯社資料照片

畢吉歐和隊友葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)及畢歇特去年成功製造了球星二代在同隊且同年登上大聯盟的熱門話題。畢吉歐身上有著名人堂的基因，雖然原本在看好度上較不若其他星二代，但去年仍有不錯的表現，在100場出賽中取得.234打擊率、16轟、14盜、.793OPS的成績，未來有20轟、20盜的實力。雖然他的打擊率偏低，但他有相當好的選球能力，去年選了71個保送。在超過430個打席的球員當中，他的16.5%保送率排在全聯盟第四，僅次於楚奧特(Mike Trout)、葛蘭多(Yasmani Grandal)和布萊格曼(Alex Bregman)。

帕達克 (Chris Paddack) 教士隊先發投手

帕達克去年在大聯盟首季就有兩場投超過7局只被打1支安打的比賽，其中一場就是獻給他的老東家馬林魚。 美聯社資料照片
帕達克去年在大聯盟首季就有兩場投超過7局只被打1支安打的比賽，其中一場就是獻給他的老東家馬林魚。 美聯社資料照片

教士隊已經很久沒出現過真王牌了，而帕達克去年給了他們答案。帕達克去年繳出3.30防禦率、0.98WHIP、9.8三振率、2.0保送率的成績，因教士隊對他的局數限制，讓他最終只投了140.2局。他有很好的三振與控球能力，去年4.94的三振/保送比在投超過140局的投手當中排第13。他的第一球好球率高達71.3%，在上季高居第一。他的速球和變速球在聯盟都是頂級，是個很難找出缺點的投手。當初他在選秀會落到第8輪才被馬林魚選上，2016年馬林魚拿他向教士換來羅尼(Fernando Rodney)，結果羅尼那年在馬林魚的防禦率高達5.98，而帕達克則是在去年投出王牌身手，只能說教士當年沒有看走眼。

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