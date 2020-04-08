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MLB／投手教練更新復建進度 大谷快回投手丘了

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
天使投手教練卡洛威（Mickey Callaway）更新大谷復原進度，指大谷距離登板投手丘練投已不遠。 路透
天使投手教練卡洛威（Mickey Callaway）更新大谷復原進度，指大谷距離登板投手丘練投已不遠。 路透

大聯盟新賽季因新冠肺炎喊卡，天使「二刀流」大谷翔平剛好能專心手肘韌帶置換手術（Tommy John）復健，投手教練卡洛威（Mickey Callaway）今天更新進度，指大谷距離登板投手丘練投已不遠。

根據卡洛威說法，大谷翔平已經能完成180呎長距離傳球，而且游刃有餘，下一步是增加60呎距離的投球強度，很快就能在投手丘上練投。

天使總管艾普勒（Billy Eppler）在兩個月前表示，「投手大谷」的歸期暫定在5月中，由於大聯盟正因疫情影響無法開季，屆時大谷翔平有機會先發登板，和開幕戰同時亮相。

大谷翔平在前年挑戰大聯盟掀起「二刀流」炫風，以4勝2敗、防禦率3.31和打擊率2成85、22轟，拿下美聯新人王，不過賽季結束後立刻動了手肘韌帶置換手術，去年整季都擔任指定打擊，在最後一個月提前報銷，動膝蓋手術的情況下，繳出2成86打擊率、18轟，外界也期盼他能早日重現投打雙棲的身手。

大谷翔平 大聯盟 天使

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