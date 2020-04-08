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MLB／手術後首度受訪 塞爾自曝曾懷疑染新冠肺炎

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
紅襪強投塞爾TJ手術後首次受訪，透露春訓時曾擔憂是否感染新冠病毒。 路透
紅襪強投塞爾TJ手術後首次受訪，透露春訓時曾擔憂是否感染新冠病毒。 路透

紅襪左投塞爾（Chris Sale）今天透過電話接受媒體聯訪，曾在春訓初期罹患肺炎的他坦言，心中的確擔憂是否感染新冠病毒，所幸開刀前進行檢測得到陰性，他也認為若真的得新冠肺炎，周遭親友、隊員早就爆發疫情了，所以應該不用過度緊張。

塞爾是在一周前完成手肘韌帶置換手術（Tommy John），目前正在休養，「我對現在的情況真的很開心，過去七個月我就像追著鬼一樣，如今我對未來充滿自信，我的手肘會比之前更好。」塞爾將花至少14個月進行復健，他笑說，現在在家跟小孩玩時，是用右手丟卡特球。

美國新冠肺炎疫情正嚴峻，塞爾在此時動刀引發占用醫療資源的聯想，他出面澄清，「病毒的確比治療我的手肘重要，埃拉特切（Neal ElAttrache）醫生也多次告訴我並沒有影響到其他患者，我甚至一到加州就接受篩檢，結果是陰性。」

塞爾在2月出現肺炎症狀，還因此影響到春訓起步，他表示，「看到我的病徵和新冠肺炎相似，簡直要瘋了。」幸好初驗過關，「如果我真的得到新冠肺炎，我的家人和許多球場的同事應該會感染，我沒有開玩笑，這件事的確擱在我心中，所以我到處去問相關資訊。」

Chris Sale 紅襪

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