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MLB／千人關禁閉4.5個月？ 亞利桑那計畫可行度存疑

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟昨天和球員工會研議，將整個大聯盟賽季搬至亞利桑那進行，實施知名經紀人波拉斯（Scott Boras）日前提出的「功能性隔離」，完全封閉比賽和生活區域，不過美媒提出質疑，光是30支球隊大約有1500名隊職員，要完全管控每個人不讓病毒入侵，恐怕不切實際。

大聯盟希望透過集中管理，將所有比賽場地移師亞利桑那，包含響尾蛇主場、10座春訓基地和一間大學球場，讓球員只在飯店和球場間移動，並完全隔離球迷實施閉門比賽，達到「功能性隔離」的效果。

如此極端的手法或許可以換來賽季在5月開打，但換來的代價是全體大聯盟成員得「關禁閉」4.5個月，期間完全不能和家人見面，且一直接受新冠肺炎篩檢，確保健康無虞，而這1500名只是球隊人數，還得加上媒體與轉播單位等人數。

大聯盟今天發出聲明，所有方法還在擬定階段尚未定案，也還沒徵詢政府意見，意即這個需要官方衛生單位支援檢測的計畫，還沒有獲得任何背書。

有不願具名的大都會球員在聽到大聯盟這項瘋狂的計畫後說，「那邊是沙漠，沒人住在那裡，會熱死吧。」也球團老闆跟著表態，除非球員願意領六成薪，否則不願勞師動眾且閉門比賽，白白損失門票收入。去年大聯盟107億美元營收中，球迷票房貢獻大約40億。

另外，電視轉播也成了問題，由於時段影響收視率、廣告收入和製播價碼，對東岸城市的球隊來說肯定不友善；另外，集中管理代表沒有真正的主場，球團在球場冠名、贊助商上又要再損失。

大聯盟 大都會 響尾蛇

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