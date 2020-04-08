王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

本該是季初的熱鬧時節，因肺炎疫情肆虐全美，各項運動賽事受創甚深，球場杳無人煙，2020年球季甚至可能化為烏有，失去「當下」又看不到「未來」，百無聊賴的棒球迷們只能回味「從前」，複習過去的經典比賽、重溫那些美好片刻，而除了場上的驚心動魄屢看不厭以外，回首昔日選秀以及潛力球員的排名或評價，也常常有所收穫，看哪些「大物」果真發光發熱、創造璀璨生涯，又有哪些天賦沒機會實踐，淪為「大誤」？

紐約洋基原本就是能見度相當高的豪門球隊，透過「王建民旋風」更讓臺灣球迷對洋基陣容親切度增加、認識更深。和王建民同樣是投手，年紀稍輕的後起之秀，最耳熟能詳的便是當時的三位小天王休斯（Phil Hughes）、張伯倫（Joba Chamberlain）和甘迺迪（Ian Kennedy）。三人陸續攻佔新秀榜的畫面歷歷在目，可歲月催人老，王建民三月底剛滿40歲，休斯33歲、張伯倫34歲、甘迺迪35歲，當中存活最久的竟是相對不起眼的甘迺迪，這般際遇恐怕沒人能預想。

王建民在2006、2007球季都在洋基拿下19勝，休斯、張伯倫、甘迺迪則都在2007年開始在大聯盟嶄露頭角，當時的洋基投手群讓人覺得希望無窮。 歐新社資料照片

休斯，2004年首輪第23順位；甘迺迪，2006年首輪第21順位（從費城人那邊拿到的補償選秀籤）；張伯倫，2006年首輪第46順位，一字排開，給予洋基球迷無窮希望。2006年，休斯在高階1A及2A合計共12勝6敗、防禦率2.16，2007年是官網評比的全聯盟第四號新秀，投手群第二，僅次於紅人貝利（Homer Bailey），2008年則換前 年初登板便24局僅失一分責失的張伯倫躋身第五號新秀，一樣是投手群第二，排他前面的是未來賽揚強投克蕭（Clayton Kershaw），甘迺迪則排第二十六號新秀，皆乃一時之選，在當初洋基「財大氣粗」、「花錢買大咖」的強烈氛圍，自家栽培的投手深度格外充滿想像空間。

在那個「古巴特快車」查普曼（Aroldis Chapman）還未降臨美國的年頭，張伯倫的百哩火球已被視為異端，讓打者與球迷望洋興嘆，然而2009年嘗試全職先發，效果並不好，反倒暴露出續航力不足和控球方面的毛病，整季12次觸身球全美聯最多，後來雖然重拾牛棚角色，但肩肘的傷勢紛至沓來，還經歷了Tommy John手術，當企圖復出時又因陪孩子玩耍導致右腳踝骨折，情況更雪上加霜。雖然輾轉待過老虎、印地安人、皇家、釀酒人，但那驚鴻一瞥的霸氣不復見，2017年透露無意重返球場，選擇把重心放在家庭，一代火球男留下25勝21敗、110次中繼成功、7次救援成功和3.81防禦率的成績單。

張伯倫剛初道時是讓人驚艷的火球投手，那時曾與王建民、李維拉組成非常厲害的勝利方程式，對方打者先面對最沉重的伸卡球，再要去打最快的直球和最刁鑽的卡特球，實在是很難適應。 歐新社資料照片

比起張伯倫，綽號「大帝」的休斯更不可一世，高中時期投過「完全比賽」、單季12勝0敗、防禦率0.78，壓制力超群、球質渾厚，進入職業殿堂後持續被關注，曾被傳過是交易雙城王牌桑塔納（Johan Santana）的主要包裹，價值可見一斑。2010年以24歲之齡入選明星賽，該季勇奪18勝，可惜挨轟率居高不下，待在洋基的最後一年（2013）吞下14敗，其中主場1勝10敗，成為史上第二位「單季在主場登板至少15場，卻拿不到2勝」的投手，前一位是1979年藍鳥赫夫曼（Phil Huffman）。離開洋基的休斯在雙城開啟第二春，2014年力投209.2局僅僅16次保送，高達11.63的三振四壞比寫先發投手新猷，名留青史。無奈好景不常，強襲球導致膝傷、肱二頭肌肌腱炎等困擾讓休斯的投球生涯被迫止步，每況愈下的表現，轉至教士依舊沒能好轉，成為打者們痛擊的對象，高掛球鞋的他致力經營推特帳號和拆卡的YouTube頻道，讓球迷們看見他幽默、親切、有趣的一面。

甘迺迪和張伯倫、休斯不同的地方是他只在洋基出賽14場（12先發），當時保送率偏高的他沒夠多的機會證明自己，就在涉及葛蘭德森（Curtis Granderson）、薛則（Max Scherzer）三方交易案中被送往響尾蛇。2011年不但榮膺開幕戰先發，整季摘下21勝4敗、防禦率2.88，國聯賽揚票選第四，創生涯巔峰，後來在教士、皇家也曾經單季二位數勝投，如今只差三勝就達成「生涯百勝」的里程碑。甘迺迪上季轉任全職牛棚，速球均速增加、也更常使用（打者對甘迺迪的四縫線打擊率僅2成09），進帳30次救援成功、三振率創個人新高，已找到「活下去」的生存之道，還能再累積數據。

今年是甘迺迪在大聯盟的第14個球季，也是他跟皇家5年合約的最後一年，在春訓曾出賽4場，5.1局投球被打7支安打失5分，其中有2支是全壘打。 歐新社資料照片

誠然如今回顧三位足跡，幾乎是蓋棺論定、高下立判，且這些都是「後見之明」、「上帝視角」，看似多此一舉，但他們花了十幾年的時間走這一遭，值得被好好記載，而也正驗證了棒球是多麼變化多端，以及不可預料的多樣性存在。