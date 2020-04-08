快訊

川普斥WHO以中國大陸為中心 可能不再投資

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

聯合新聞網 / 陳志強
休斯、張伯倫、甘迺迪(由左至右)三位前洋基新秀投手，相信還讓許多台灣球迷記憶猶新！ 歐新社資料照片
休斯、張伯倫、甘迺迪(由左至右)三位前洋基新秀投手，相信還讓許多台灣球迷記憶猶新！ 歐新社資料照片

本該是季初的熱鬧時節，因肺炎疫情肆虐全美，各項運動賽事受創甚深，球場杳無人煙，2020年球季甚至可能化為烏有，失去「當下」又看不到「未來」，百無聊賴的棒球迷們只能回味「從前」，複習過去的經典比賽、重溫那些美好片刻，而除了場上的驚心動魄屢看不厭以外，回首昔日選秀以及潛力球員的排名或評價，也常常有所收穫，看哪些「大物」果真發光發熱、創造璀璨生涯，又有哪些天賦沒機會實踐，淪為「大誤」？

紐約洋基原本就是能見度相當高的豪門球隊，透過「王建民旋風」更讓臺灣球迷對洋基陣容親切度增加、認識更深。和王建民同樣是投手，年紀稍輕的後起之秀，最耳熟能詳的便是當時的三位小天王休斯（Phil Hughes）、張伯倫（Joba Chamberlain）和甘迺迪（Ian Kennedy）。三人陸續攻佔新秀榜的畫面歷歷在目，可歲月催人老，王建民三月底剛滿40歲，休斯33歲、張伯倫34歲、甘迺迪35歲，當中存活最久的竟是相對不起眼的甘迺迪，這般際遇恐怕沒人能預想。

王建民在2006、2007球季都在洋基拿下19勝，休斯、張伯倫、甘迺迪則都在2007年開始在大聯盟嶄露頭角，當時的洋基投手群讓人覺得希望無窮。 歐新社資料照片
王建民在2006、2007球季都在洋基拿下19勝，休斯、張伯倫、甘迺迪則都在2007年開始在大聯盟嶄露頭角，當時的洋基投手群讓人覺得希望無窮。 歐新社資料照片

休斯，2004年首輪第23順位；甘迺迪，2006年首輪第21順位（從費城人那邊拿到的補償選秀籤）；張伯倫，2006年首輪第46順位，一字排開，給予洋基球迷無窮希望。2006年，休斯在高階1A及2A合計共12勝6敗、防禦率2.16，2007年是官網評比的全聯盟第四號新秀，投手群第二，僅次於紅人貝利（Homer Bailey），2008年則換前 年初登板便24局僅失一分責失的張伯倫躋身第五號新秀，一樣是投手群第二，排他前面的是未來賽揚強投克蕭（Clayton Kershaw），甘迺迪則排第二十六號新秀，皆乃一時之選，在當初洋基「財大氣粗」、「花錢買大咖」的強烈氛圍，自家栽培的投手深度格外充滿想像空間。

在那個「古巴特快車」查普曼（Aroldis Chapman）還未降臨美國的年頭，張伯倫的百哩火球已被視為異端，讓打者與球迷望洋興嘆，然而2009年嘗試全職先發，效果並不好，反倒暴露出續航力不足和控球方面的毛病，整季12次觸身球全美聯最多，後來雖然重拾牛棚角色，但肩肘的傷勢紛至沓來，還經歷了Tommy John手術，當企圖復出時又因陪孩子玩耍導致右腳踝骨折，情況更雪上加霜。雖然輾轉待過老虎、印地安人、皇家、釀酒人，但那驚鴻一瞥的霸氣不復見，2017年透露無意重返球場，選擇把重心放在家庭，一代火球男留下25勝21敗、110次中繼成功、7次救援成功和3.81防禦率的成績單。

張伯倫剛初道時是讓人驚艷的火球投手，那時曾與王建民、李維拉組成非常厲害的勝利方程式，對方打者先面對最沉重的伸卡球，再要去打最快的直球和最刁鑽的卡特球，實在是很難適應。 歐新社資料照片
張伯倫剛初道時是讓人驚艷的火球投手，那時曾與王建民、李維拉組成非常厲害的勝利方程式，對方打者先面對最沉重的伸卡球，再要去打最快的直球和最刁鑽的卡特球，實在是很難適應。 歐新社資料照片

比起張伯倫，綽號「大帝」的休斯更不可一世，高中時期投過「完全比賽」、單季12勝0敗、防禦率0.78，壓制力超群、球質渾厚，進入職業殿堂後持續被關注，曾被傳過是交易雙城王牌桑塔納（Johan Santana）的主要包裹，價值可見一斑。2010年以24歲之齡入選明星賽，該季勇奪18勝，可惜挨轟率居高不下，待在洋基的最後一年（2013）吞下14敗，其中主場1勝10敗，成為史上第二位「單季在主場登板至少15場，卻拿不到2勝」的投手，前一位是1979年藍鳥赫夫曼（Phil Huffman）。離開洋基的休斯在雙城開啟第二春，2014年力投209.2局僅僅16次保送，高達11.63的三振四壞比寫先發投手新猷，名留青史。無奈好景不常，強襲球導致膝傷、肱二頭肌肌腱炎等困擾讓休斯的投球生涯被迫止步，每況愈下的表現，轉至教士依舊沒能好轉，成為打者們痛擊的對象，高掛球鞋的他致力經營推特帳號和拆卡的YouTube頻道，讓球迷們看見他幽默、親切、有趣的一面。

甘迺迪和張伯倫、休斯不同的地方是他只在洋基出賽14場（12先發），當時保送率偏高的他沒夠多的機會證明自己，就在涉及葛蘭德森（Curtis Granderson）、薛則（Max Scherzer）三方交易案中被送往響尾蛇。2011年不但榮膺開幕戰先發，整季摘下21勝4敗、防禦率2.88，國聯賽揚票選第四，創生涯巔峰，後來在教士、皇家也曾經單季二位數勝投，如今只差三勝就達成「生涯百勝」的里程碑。甘迺迪上季轉任全職牛棚，速球均速增加、也更常使用（打者對甘迺迪的四縫線打擊率僅2成09），進帳30次救援成功、三振率創個人新高，已找到「活下去」的生存之道，還能再累積數據。

今年是甘迺迪在大聯盟的第14個球季，也是他跟皇家5年合約的最後一年，在春訓曾出賽4場，5.1局投球被打7支安打失5分，其中有2支是全壘打。 歐新社資料照片
今年是甘迺迪在大聯盟的第14個球季，也是他跟皇家5年合約的最後一年，在春訓曾出賽4場，5.1局投球被打7支安打失5分，其中有2支是全壘打。 歐新社資料照片

誠然如今回顧三位足跡，幾乎是蓋棺論定、高下立判，且這些都是「後見之明」、「上帝視角」，看似多此一舉，但他們花了十幾年的時間走這一遭，值得被好好記載，而也正驗證了棒球是多麼變化多端，以及不可預料的多樣性存在。

王建民 張伯倫 甘迺迪

相關新聞

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

本該是季初的熱鬧時節，因肺炎疫情肆虐全美，各項運動賽事受創甚深，球場杳無人煙，2020年球季甚至可能化為烏有，失去「當下」又看不到「未來」，百無聊賴的棒球迷們只能回味「從前」，複習過去的經典比賽、重溫

MLB／30隊集中亞利桑那開打 大聯盟啟動討論

大聯盟今天與球員工會開會討論，30支球隊集中在亞利桑那州閉門開打的可能性，細節並未透露，不過當地有11座球場加上彼此距離...

MLB／疑似染新冠 遊騎兵小聯盟三球員隔離中

遊騎兵隊傳出新冠肺炎（COVID-19）疑似案例，三名小聯盟球員出現相關症狀，其中兩人有確診案例接觸史，目前皆已自我隔離...

MLB／扭動的孩子也行 洋基防護主管建議居家健身小物

球員回到家中在沒有健身設備的情況下能怎樣自主訓練？洋基新聘的球員訓練與防護部門負責人克雷西（Eric Cressey）列...

MLB／「老虎先生」卡萊恩病逝 享壽85歲

名人堂三千安俱樂部成員「老虎先生」卡萊恩（Al Kaline）今天傳出病逝消息，享壽85歲，雖然家屬並未公開病因，但根據...

韓職／LOGO戴上口罩 目標放眼4月底復賽

繼日前中華職棒推出戴口罩、勤洗手的防疫LOGO後，韓職昨天也將自家LOGO結合口罩以呼應時事，目前尚未給出明確的開打日期...

MLB／哈波重訓等復工 看廚神學烤牛排

轉戰費城人隊的哈波（Bryce Harper）在春訓展現拚命三郎態度，嚇到總教練吉拉迪（Joe Girardi），即使春...

MLB／老虎教頭新賽季唯一定案 老將卡布雷拉扛第三棒

回憶起春訓賽被喊停的那一刻，當時正坐在休息區板凳上監督比賽的老虎總教練加登海爾（Ron Gardenhire）說道，「一...

MLB／疫情改變社交習慣 沙巴西亞：不再跟陌生人握手

雖然已經退役，新冠肺炎仍對前洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）帶來影響，有潔癖的他說，未來不會再跟陌生人握手，就...

新一代兩菜鳥火球男 角逐查普曼接班人

周星馳電影《功夫》的名言：「天下武功，唯快不破」在棒球的投打對決上似乎也一體適用。自國家聯盟在1884年解除「過肩」投法的禁令後，從寫下完封110場紀錄綽號「大火車」（The Big Train）的華

從棒球與疫情 談亞裔在美國受到的歧視

1982年6月19日、周六晚間，在底特律市區的舊老虎球場，場內正舉行著客隊密爾瓦基釀酒人隊與老虎隊四連戰的第三場比賽，在之前兩場兩天比賽，老虎隊已經連敗給釀酒人隊兩場，當年戰績打的還不錯的老虎隊從6月

韌帶手術接二連三 投手「疫起」走進開刀房

受傷是運動選手生命中不可迴避之痛，投手受傷更有如家常便飯。小自手指起水泡破皮、大到肩膀手臂關節肌肉各部位的運動傷害，甚至還有精神上的——所謂的投球失憶症，都有可能讓投手躺上傷兵名單。不僅如此，大聯盟投

熱門新聞

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

中職／閉門開幕戰 樂天桃猿將用機器人當觀眾

NBA／活塞挑安東尼是福是禍？奪冠2大功臣起「內鬨」

NBA／吹牛老爹鮑爾語出驚人 仍堅稱單挑可完勝喬丹

NBA／交易離開後不忘勉勵柯瑞 艾利斯也曾關照林書豪

中職／21年前亞錦賽太不甘心 鐵漢洪一中連哭兩天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。