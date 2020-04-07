MLB／扭動的孩子也行 洋基防護主管建議居家健身小物

球員回到家中在沒有健身設備的情況下能怎樣自主訓練？洋基新聘的球員訓練與防護部門負責人克雷西（Eric Cressey）列出幾項垂手可得的物品加以利用，就連精力充沛的小孩也在建議之一。

美國新冠肺炎疫情持續升溫，大聯盟賽季開打更顯遙遙無期，回到家中待命的球員都面臨無球可練、無處可動的難題，今天克雷西就在推特上分享，他這幾周給洋基球員的功課。

克雷西寫著，「過去三周我鼓勵職業運動員可以用來訓練的生活小物。」接著他列出清單，包含利用自身體重徒手重訓、睡袋、瓶裝水、湯罐頭、冰桶、罐子、沙袋、毛巾和扭動的小孩。

38歲的克雷西是專業的體能師，有開設運動訓練中心，包含辛德賈德（ Noah Syndergaard）、薛則（ Max Scherzer）等大聯盟名將都曾慕名而來，去年底洋基以傷兵過多為由改組防護團隊，邀請克雷西入主成立新單位。