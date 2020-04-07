聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／扭動的孩子也行 洋基防護主管建議居家健身小物
球員回到家中在沒有健身設備的情況下能怎樣自主訓練？洋基新聘的球員訓練與防護部門負責人克雷西（Eric Cressey）列出幾項垂手可得的物品加以利用，就連精力充沛的小孩也在建議之一。
美國新冠肺炎疫情持續升溫，大聯盟賽季開打更顯遙遙無期，回到家中待命的球員都面臨無球可練、無處可動的難題，今天克雷西就在推特上分享，他這幾周給洋基球員的功課。
克雷西寫著，「過去三周我鼓勵職業運動員可以用來訓練的生活小物。」接著他列出清單，包含利用自身體重徒手重訓、睡袋、瓶裝水、湯罐頭、冰桶、罐子、沙袋、毛巾和扭動的小孩。
38歲的克雷西是專業的體能師，有開設運動訓練中心，包含辛德賈德（ Noah Syndergaard）、薛則（ Max Scherzer）等大聯盟名將都曾慕名而來，去年底洋基以傷兵過多為由改組防護團隊，邀請克雷西入主成立新單位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言