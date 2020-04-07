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MLB／30隊集中亞利桑那開打 大聯盟啟動討論

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟30隊會集中在亞利桑納開打嗎？ 美聯社
大聯盟30隊會集中在亞利桑納開打嗎？ 美聯社

大聯盟今天與球員工會開會討論，30支球隊集中在亞利桑那州閉門開打的可能性，細節並未透露，不過當地有11座球場加上彼此距離不遠，成為開季的考慮選項。

根據美聯社報導，參與會議的匿名人士表示，此想法仍在初期討論階段，仍有不少障礙要克服，球員工會則表示，需要先調查會員是否支持集中在一地開打。

大聯盟球季因為新冠肺炎（COVID-19）疫情暫停，為了及早重啟賽季，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）日前提出「功能性隔離」，建議大聯盟選擇在佛羅里達、亞利桑那兩地的春訓基地比賽，減少球員外出。

大聯盟有一半球隊在亞利桑那春訓，共有10座春訓球場，加上響尾蛇隊的大通球場，彼此距離都在50哩（約80公里）左右，而佛羅里達的春訓基地最遠則有220哩（約354公里），波拉斯認為，大通球場甚至可以安排一日三戰。

波拉斯受訪時表示，即使關門開打，但透過轉播仍能為目前遭到隔離的美國人帶來棒球、帶來歡樂，「一天提供幾小時的時光，能夠暫時放下現實中病毒侵擾的艱辛。」

波拉斯提出的「功能性隔離」要求球員與外界隔離，包括家人在內，他也認為這並非生活常態，但為了掌控可確認名單，必須加以限制，才能避免疫情擴散。

大聯盟 棒球 響尾蛇

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