MLB／「老虎先生」卡萊恩病逝 享壽85歲
名人堂三千安俱樂部成員「老虎先生」卡萊恩（Al Kaline）今天傳出病逝消息，享壽85歲，雖然家屬並未公開病因，但根據底特律新聞網報導，卡萊恩最近才剛中風。
卡萊恩自1953年起效力老虎，22年大聯盟生涯未曾離開，18度入選明星賽、拿下10座外野金手套，生涯留下3007支安打、399轟和1582分打點，是1968年世界大賽冠軍成員之一。
卡萊恩在退休後擔任老虎轉播單位球評，他的6號球衣成為隊史第一個退休背號，之後更在首年獲得選舉資格時，就當選名人堂。
老虎球團在聲明中表達哀痛，總裁伊利奇（Christopher Ilitch）表示，「棒球界今天損失了一位巨人，每個認識他的人都知道他擁有溫柔的靈魂，以及對棒球擁有不可置信的熱情，他是大聯盟歷史上最受尊敬的人之一。」
轉戰太空人的前「虎王」韋蘭德（Justin Verlander） 同樣透過推特表達緬懷之情，「既慈祥又慷慨的人，我希望你知道我有多享受和你聊棒球、人生和鬥嘴，我很榮幸這些年能和你稱得上是朋友。」
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