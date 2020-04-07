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韓職／LOGO戴上口罩 目標放眼4月底復賽

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
韓職目標放眼4月底復賽。 美聯社
韓職目標放眼4月底復賽。 美聯社

繼日前中華職棒推出戴口罩、勤洗手的防疫LOGO後，韓職昨天也將自家LOGO結合口罩以呼應時事，目前尚未給出明確的開打日期，但隨著南韓疫情逐漸受到控制，看到棒球回歸的希望已近，就連美媒都拿南韓為例，認為美國能學習其經驗，在度過新冠肺炎危機後重啟大聯盟

南韓曾是新冠肺炎疫情最慘烈的疫區之一，不過在政府帶頭正面抗役下，有效趨緩飆升的病例數，讓韓職現在正朝4月底或5月初開打的目標邁進。

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今年才加盟樂天巨人的大聯盟前投手史崔利（Dan Straily）接受ESPN跨海訪問，轉述韓職如何部署防疫，「只要是任何人，無論是王牌投手、清潔人員或保全染病，我們都會停賽兩周，確保沒有其他人被傳染。」

韓職有15位從海外入境的洋將，將在本周解除兩周的隔離，正式投入球隊訓練，他們分屬的五支球團都提供訓練器材，以在家中維持基本體態，也打理好飲食和垃圾處理。

日前南韓球員戴口罩進行練習賽的畫面在網路上造成迴響，尤其美國球迷看到連洋將都乖乖配合使用口罩，對過往「健康的人不用戴口罩」的觀念帶來衝擊，也開始反思是否應該和南韓一樣積極防疫，才能加速棒球季到來。

樂天巨人 大聯盟 棒球

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