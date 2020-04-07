MLB／哈波重訓等復工 看廚神學烤牛排

轉戰費城人隊的哈波（Bryce Harper）在春訓展現拚命三郎態度，嚇到總教練吉拉迪（Joe Girardi），即使春訓如今暫停，哈波回到家自主訓練依舊保持同樣態度，就連烤牛排也是全力以赴。

隨著新冠肺炎疫情蔓延（COVID-19），哈波回到拉斯維加斯待在家中避免接觸人群，一張在Instagram上的戶外拉雪橇重訓照片，透露他是如何在這段期間保持訓練。

早上11時哈波照著訓練師的計畫開始重量訓練約1個半小時，也維持跑步的有氧訓練，選擇在家門口訓練，哈波認為，可以順便補充一點維他命D，「我想你們都知道我有多愛訓練，這是我很享受的事，所以我會想辦法維持下去。」

由於大聯盟不知何時才能再開幕，哈波當作以往11、12月時的進度維持訓練，他說：「我現在基本上就是重訓，隨著時間過去，我們得到更多資訊後，就會改變計畫，開始增加棒球相關訓練。」

這段多出來的休賽季，除了每周三到四次的重訓，哈波把時間花在陪伴兒子克魯（Krew Harper）以及妻子凱拉（Kayla Harper），像是陪凱拉看「超人特攻隊」，還有嘗試自己烤牛排。

哈波在個人Instagram的限時動態中貼出一張漂亮的三分熟牛排照片，第一次挑戰就有完美表現？哈波說：「當然不是。」面對朋友質疑，哈波可以打包票說沒用濾鏡。

但是當凱拉說：「那你今晚就來烤牛排吧。」哈說說：「我麻煩大了。」哈波趕緊看「地獄廚神」戈登·拉姆齊（Gordon Ramsay）的影片惡補，結果成功讓妻子吃完驚嘆喊出：「我的天啊。」