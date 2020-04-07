聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／哈波重訓等復工 看廚神學烤牛排

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟春訓暫停，費城人球星哈波在家維持重量訓練。圖／取自bryceharper3 IG
大聯盟春訓暫停，費城人球星哈波在家維持重量訓練。圖／取自bryceharper3 IG

轉戰費城人隊的哈波（Bryce Harper）在春訓展現拚命三郎態度，嚇到總教練吉拉迪（Joe Girardi），即使春訓如今暫停，哈波回到家自主訓練依舊保持同樣態度，就連烤牛排也是全力以赴。

隨著新冠肺炎疫情蔓延（COVID-19），哈波回到拉斯維加斯待在家中避免接觸人群，一張在Instagram上的戶外拉雪橇重訓照片，透露他是如何在這段期間保持訓練。

早上11時哈波照著訓練師的計畫開始重量訓練約1個半小時，也維持跑步的有氧訓練，選擇在家門口訓練，哈波認為，可以順便補充一點維他命D，「我想你們都知道我有多愛訓練，這是我很享受的事，所以我會想辦法維持下去。」

由於大聯盟不知何時才能再開幕，哈波當作以往11、12月時的進度維持訓練，他說：「我現在基本上就是重訓，隨著時間過去，我們得到更多資訊後，就會改變計畫，開始增加棒球相關訓練。」

這段多出來的休賽季，除了每周三到四次的重訓，哈波把時間花在陪伴兒子克魯（Krew Harper）以及妻子凱拉（Kayla Harper），像是陪凱拉看「超人特攻隊」，還有嘗試自己烤牛排。

哈波在個人Instagram的限時動態中貼出一張漂亮的三分熟牛排照片，第一次挑戰就有完美表現？哈波說：「當然不是。」面對朋友質疑，哈波可以打包票說沒用濾鏡。

但是當凱拉說：「那你今晚就來烤牛排吧。」哈說說：「我麻煩大了。」哈波趕緊看「地獄廚神」戈登·拉姆齊（Gordon Ramsay）的影片惡補，結果成功讓妻子吃完驚嘆喊出：「我的天啊。」

哈波 吉拉迪 費城人

延伸閱讀

MLB／哈波春訓賽太拚 嚇得新教頭吉拉迪下令禁盜本壘

MLB／老虎教頭新賽季唯一定案 老將卡布雷拉扛第三棒

MLB／疫情改變社交習慣 沙巴西亞：不再跟陌生人握手

我國捐醫療品相助 義人：台灣雖遠但其實很近

相關新聞

MLB／疫情改變社交習慣 沙巴西亞：不再跟陌生人握手

雖然已經退役，新冠肺炎仍對前洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）帶來影響，有潔癖的他說，未來不會再跟陌生人握手，就...

MLB／哈波重訓等復工 看廚神學烤牛排

轉戰費城人隊的哈波（Bryce Harper）在春訓展現拚命三郎態度，嚇到總教練吉拉迪（Joe Girardi），即使春...

MLB／老虎教頭新賽季唯一定案 老將卡布雷拉扛第三棒

回憶起春訓賽被喊停的那一刻，當時正坐在休息區板凳上監督比賽的老虎總教練加登海爾（Ron Gardenhire）說道，「一...

新一代兩菜鳥火球男 角逐查普曼接班人

周星馳電影《功夫》的名言：「天下武功，唯快不破」在棒球的投打對決上似乎也一體適用。自國家聯盟在1884年解除「過肩」投法的禁令後，從寫下完封110場紀錄綽號「大火車」（The Big Train）的華

MLB／春訓暫停沒在怕 薛則有大聯盟捕手陪練

大聯盟春訓因新冠肺炎（COVID-19）疫情停擺，面對不知何時重啟的賽季，球員要自己找方法維持手感，國民隊投手薛則（Ma...

MLB／戴口罩打球難度高 凱利點出一原因

韓職在熱身賽戴著口罩打球的照片傳到大聯盟，有球員打算效仿，不過道奇隊投手凱利（Joe Kelly）認為可能遭到反對，一項...

MLB／大聯盟考慮波拉斯提案 仍有三大疑慮

知名經紀人波拉斯（Scott Boras）提議為了防範疫情，新球季可以在春訓基地進行閉門比賽，大聯盟也在考慮這個方向，但...

MLB／受困佛州無處去 柳賢振借住捕手馬丁家

藍鳥南韓左投柳賢振不想因新冠肺炎疫情停工返國，還留在佛州的他暫時找到安身之處，將和懷孕的妻子一同借住在前捕手搭檔馬丁（R...

MLB／留美只能殺時間 紅雀和金廣鉉討論是否回南韓

期待已久的旅美生涯剛起步，南韓投手金廣鉉卻遇到新冠肺炎疫情攪亂，大聯盟新賽季不知何時能開打，處女秀也跟著遙遙無期，目前暫...

從棒球與疫情 談亞裔在美國受到的歧視

1982年6月19日、周六晚間，在底特律市區的舊老虎球場，場內正舉行著客隊密爾瓦基釀酒人隊與老虎隊四連戰的第三場比賽，在之前兩場兩天比賽，老虎隊已經連敗給釀酒人隊兩場，當年戰績打的還不錯的老虎隊從6月

韌帶手術接二連三 投手「疫起」走進開刀房

受傷是運動選手生命中不可迴避之痛，投手受傷更有如家常便飯。小自手指起水泡破皮、大到肩膀手臂關節肌肉各部位的運動傷害，甚至還有精神上的——所謂的投球失憶症，都有可能讓投手躺上傷兵名單。不僅如此，大聯盟投

三年佈局即將收割 教士距季後賽僅差一步之遙

若說白襪隊會是今年美聯的最大黑馬，那國聯可能就是教士隊了。這三年積極招兵買馬的教士隊，除了連兩年簽下自由球員市場大咖荷斯莫(Eric Hosmer)和馬恰多(Manny Machado)外，塔提斯(F

熱門新聞

中職／被大溪老街人潮嚇到 洪一中沒下車就跑了

NBA／在賭場初識艾佛森 韋德驚訝前輩出手闊綽

NBA／16年前加盟湖人 加索難忘布萊恩凌晨暖心舉動

NBA／資深記者分享最愛回憶 喬丹與布萊恩針鋒相對

NBA／憶2001總冠軍賽 歐尼爾自白變粉絲

中職／新球季倒數5天不知身價 林益全呼籲修改規章

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。