MLB／老虎教頭新賽季唯一定案 老將卡布雷拉扛第三棒
回憶起春訓賽被喊停的那一刻，當時正坐在休息區板凳上監督比賽的老虎總教練加登海爾（Ron Gardenhire）說道，「一個保全向我走過來，給我看訊息，說棒球賽都要停工了，這就是我如何得知消息的，在休息區裡、一個保全。」
停工後，加登海爾和總管艾維拉（Al Avila）靠著簡訊和球員保持聯絡，回到家中的他對於當紅的線上影音串流平台沒有大太興趣，反而喜歡打開電視看「估價王」等節目，偶爾也會外出釣魚，還透露和妻子在家大眼瞪小眼，「我總讓她發狂，她不知道該和我做什麼，我想她迫不及待迎接棒球季到來。」
賽季何時開打仍在未定之天，加登海爾目前對打序的唯一想法，就是讓即將滿37歲的老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）打先發第三棒，「這件事是我現下人生中最容易的決定，他春訓打得好揮得好，我有傳訊跟他說，他也回我讚。」
加登海爾有信心，新賽季老虎能擺脫去年114敗的陰影，展現出新氣象，理由是球隊來了幾位資深內野手，包含一壘手克隆（C.J. Cron）和二壘手史構普（Jonathan Schoop），「他們兩人能加入卡布雷拉，打線上更顯深度。」
加登海爾樂觀看待賽季終將回歸，「到時就像是大型派對一樣，當我們能上場時場面絕對會很盛大，球迷、我們和全美國都需要這刻，運動賽事是很重要的，讓能群眾聚在一起並帶給我們歡笑。」
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