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MLB／疫情改變社交習慣 沙巴西亞：不再跟陌生人握手

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
沙巴西亞表示不再跟陌生人握手，圖為其子。 資料照(美聯社)
沙巴西亞表示不再跟陌生人握手，圖為其子。 資料照(美聯社)

雖然已經退役，新冠肺炎仍對前洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）帶來影響，有潔癖的他說，未來不會再跟陌生人握手，就此改變社交習慣。

全球籠罩在新冠肺炎的恐慌下，許多歐美人士遵守政府呼籲維持安全社交距離，戒掉過往碰面時習慣的肢體碰觸，沙巴西亞認為，這股風氣將會持續下去，就算疫情過境也不會改變。

擁有潔癖的沙巴西亞直言，「我認為和不認識的人握手已經畫下句點，在球員休息室每個人還是會握手或做任何事，但對街上冒出的路人，我知道我永遠不會再握手了，我人生剩餘時間都只會碰肘。」

沙巴西亞回想起上個月的恐怖經驗，他以特別顧問的身分回到洋基春訓營指導，第一天剛好碰到球隊召開防疫會議，結果他還傻傻地照和球迷簽名，事後他越想越不對勁，「我感覺像是『天啊，我在幹嘛』，我才剛看完全部注意事項，我怕極了、汗毛直豎，結果我還簽了15分鐘。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也認為有些打招呼的方式再也回不去了，「無論是抱抱、擊掌或碰拳，都會和握手一樣被淘汰。」

布恩嚴肅看待疫情的起點正是春訓賽最後一場，當時他在去球場的路上聽到NBA停賽的消息，「前幾天官方開始建議不簽名，也不和球迷互動，那天我正想著我也要開始這麼辦時，剛好有一群球迷走過來要向我握手，我回應『拜託，NBA剛停賽，我們不應該這麼做』。」

沙巴西亞 洋基 NBA

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