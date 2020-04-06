新一代兩菜鳥火球男 角逐查普曼接班人

周星馳電影《功夫》的名言：「天下武功，唯快不破」在棒球的投打對決上似乎也一體適用。自國家聯盟在1884年解除「過肩」投法的禁令後，從寫下完封110場紀錄綽號「大火車」（The Big Train）的華特．強森（Walter Johnson）開始，包括21歲就在開幕賽投出無安打比賽的印第安人名人堂投手費勒（Bob Feller），以至於44歲還能表演無安打的三振王「特快車」萊恩（Nolan Ryan），百年來這些「火球男」們都在不斷挑戰球速的極限。

在過去測速槍尚未被發明並安裝在球場的年代，人們只能靠猜想，頂多是透過實驗性質的器材去測量投手的球速。許多人宣稱「大火車」強森是史上第一個快速球時速能夠破百（英哩）的投手，但從紀錄片看來，他的球速恐怕比較接近91英哩。費勒曾用他的快速球跟「機車」一較高下，結果被測出98.6英哩的高速。最後是萊恩在1974年8月20 日投出的一記快速球被測速槍測出100.9英哩（進壘速度，如果是出手初速更高達108英哩）的三位數，「史上最速男」的寶座爭奪戰才暫時告一段落（順帶一提，這場比賽萊恩還「順便」完投11局並投出這一季第三次單場19K）。

時至今日，科技與數據分析大為進步，實戰中的球速究竟有多快已不再像過去那樣眾說紛紜。自2015年起只要打開大聯盟官網的Statcast排行榜，誰是當今最速投手當場一目了然。在當時，這份榜單完全被「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）一人所獨占。2015年一整季最快的50球全都由他一人所包辦，隔年也只有勇士的菜鳥投手卡布雷拉（Mauricio Cabrera）能有一球擠進榜單。逼得官網不得不特別為這項數據安上一個「查普曼過濾器」（Chapman Filter），其他投手這才有機會出現在榜上。

洋基終結者查普曼是大聯盟近年來最可怕的火球投手，球速100英哩以上完全是家常便飯，生涯10個球季535.2局投球才被打300支安打，飆出883次三振。 歐新社資料照片

自此之後，不讓查普曼專美於前能將球速催上三位數的後起之秀不斷出現。從2018年開始，洗榜的名字突然換成初出茅廬的紅雀投手希克斯（Jordan Hicks）。這一季前50快的速球有多達39球是由這位菜鳥所投出——反觀查普曼只有9球。更可怕的是，新人希克斯不僅追平了查普曼締造的105.1英哩最快球速紀錄，平均球速也高達100.9英哩。可惜一登場就狂催球速的希克斯也跟許多速球派前輩一樣為肘傷所困，不得不在去年六月底接受韌帶重建手術。

長江後浪推前浪，就在查普曼年歲漸長、希克斯又因傷高掛免戰牌的此時，大聯盟又出現兩位新生代火球男。巧的是這兩位同是來自中美洲的年輕投手——墨西哥出身的穆紐茲（Andres Munoz）及來自多明尼加的克雷斯（Emmanuel Clase）都在同一年（2015年）被教士簽下，開啟了他們的職棒生涯。

紅雀後援投手希克斯球速也是極快，可惜控球不穩，而且只在大聯盟發光一個半球季就碰上手肘韌帶撕裂這個致命的打擊，火球王頭銜只能讓給別人。 2019 Topps 球員卡

先是穆紐茲在去年升上2A及3A後35.2局就三振58名打者、平均每九局K掉14.6人，促使教士高層在七月中決定將這位年僅20歲，還是全國聯第二年輕的新秀升上大聯盟。穆紐茲也不負眾望，不但連連飆出時速高達101英哩的四縫線速球，而且自首次登板開始連投7場無失分，9局投球面對33名打者僅被擊出3支安打及保送兩人，投出11次三振。最終穆紐茲在下半季總計投23局三振30人次，並以平均99.9英哩的時速超越查普曼、白襪救援投手葛雷諾（Tayron Guerrero）、海盜終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）等前輩成為速球榜第二名，僅次於希克斯的100.9英哩。

繼之而起，拿下速球榜第三名（平均99.5英哩）的克雷斯是在八月初首度登上大聯盟投手丘。不過他早已告別當年在教士農場一同奮鬥的隊友穆紐茲，在前年五月被教士交易到遊騎兵。同一年在1A投28.1局大殺四方、防禦率僅有0.64的克雷斯加入遊騎兵後球速依舊犀利無比，去年他在高階1A及2A共出賽39場，44.2局的投球中K掉50人且只被擊出一發全壘打。更難能可貴的是克雷斯沒有其他速球派投手常見的控球問題，僅投出9次保送，而且在升上大聯盟後依然保有這項優點。克雷斯去年最後兩個月總計投了23.1局，防禦率僅有2.31。雖說三振21人次並不算多，但也只保送6人。年僅21歲且是去年美聯所有投手中第三年輕的他一舉成為遊騎兵隊下半季最穩定的牛棚戰力。並且在球季結束後被印第安人看上，成為遊騎兵去年冬天用來交易賽揚獎投手克魯柏（Corey Kluber）的重要籌碼。

能夠投出時速逼近甚至達到三位數的快速球，確實是投手躍升大聯盟的終南捷徑，年紀輕輕的穆紐茲跟克雷斯就是因此迅即佔有一席之地，當年希克斯也是年僅21歲就被紅雀叫上大聯盟。然而令人艷羨的速球也是兩面刃，往往對投手手肘造成難以避免的傷害。來自美國運動醫藥學會並擔任大聯盟運動傷害顧問的佛雷西格博士（Dr. Glenn Fleisig）就曾指出：105英哩已經是人類手肘韌帶所能承受的極限，因為韌帶不像肌肉可以透過訓練變得更加強壯。更重要的是如果投手每一次投球都想投出破百的時速而不是適當調節有快有慢，他們的手臂很快就會報銷。果不其然繼希克斯去年季中韌帶受傷後，穆紐茲也在上個月因同樣傷勢進開刀房。

在運動科學與訓練方式日新月異造成球速越來越快的同時，所有球隊尤應念茲在茲，隨時不忘給予年輕尤其是以速球見長的投手妥善保護，才能延長他們的寶貴生涯，也讓球迷有機會欣賞到更多像查普曼這樣十年如一日用速球寫日記的火球男。如果不善加珍惜，反將年輕投手看作用來噴球速的消耗品，那麼再多的投手也不夠球隊消耗。