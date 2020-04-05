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MLB／春訓暫停沒在怕 薛則有大聯盟捕手陪練
大聯盟春訓因新冠肺炎（COVID-19）疫情停擺，面對不知何時重啟的賽季，球員要自己找方法維持手感，國民隊投手薛則（Max Scherzer）乾脆找來大聯盟捕手同住陪練。
金鶯捕手霍勒戴（Bryan Holaday）與太太在疫情爆發初期就搬去與薛則夫妻同住，兩人曾是隊友，薛則表示：「我在老虎隊的時候，他就接過我的球，我們的太太也是好朋友，我們也一直是都是好兄弟。」
春訓期間當國民隊與金鶯隊交手時，霍勒戴到薛則在佛羅里達的家中拜訪，結果剛好疫情爆發、春訓喊停，薛則邀請他們在這段防疫期間一同居住。
由於佛羅里達宣布關閉運動場所，這對投捕搭檔剛好可以彼此搭配訓練，薛則表示：「我們只有在早上練習傳接球，如果我需要丟個牛棚，他就會幫我接捕，如果他需要打網練習，我也會幫忙拋球，目前都運作得很順利。」
薛則與霍勒戴在2012到2014年都是效力於老虎隊，薛則隔年轉投國民隊，成為主力投手，而霍勒戴則先後轉戰遊騎兵、紅襪以及馬林魚隊，今年以受邀請身分參加金鶯隊春訓，仍在爭取進入大聯盟名單。
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