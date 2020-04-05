MLB／戴口罩打球難度高 凱利點出一原因

韓職在熱身賽戴著口罩打球的照片傳到大聯盟，有球員打算效仿，不過道奇隊投手凱利（Joe Kelly）認為可能遭到反對，一項原因是大聯盟愛嚼食菸草的人不在少數。

為了避免新冠肺炎（COVID-19）感染，韓職韓火鷹隊、樂天巨人隊日前在春訓賽事期間，戴上口罩打球，特別的畫面引起討論，消息也傳到美職，響尾蛇隊游擊手亞莫德（Nick Ahmed）就表示，如果能比賽，戴口罩也願意。

凱利在接受訪問時談到這項議題，他點出美國與亞洲職棒的一項不同風氣，會影響戴口罩打球的可能性，「我知道有不少人喜歡嚼菸草，他們要怎麼吐口水？必須要把口罩拿下、戴上，還會碰到自己的嘴巴，這就失去戴口罩的意義了。」

如果要戴著口罩、不開放觀眾進場，大聯盟賽季才能重新開始，凱利預期會有一些反對聲音，有些人可能還是想要嚼菸草，「我認為投票起來會很困難。」

如果是單純的無觀眾比賽，凱利則說：「我想這終究會發生，但我不喜歡，這樣就不有趣了，如果要投票決定，我想大概會是60比40吧，多數人還是會想要打球。」