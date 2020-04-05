MLB／大聯盟考慮波拉斯提案 仍有三大疑慮

知名經紀人波拉斯（Scott Boras）提議為了防範疫情，新球季可以在春訓基地進行閉門比賽，大聯盟也在考慮這個方向，但仍有三大問題待解決，才能避免這項提案被三振出局，需要當地及聯邦政府的配合，也需要資源來對抗新冠肺炎（COVID-19）的侵襲。

大聯盟賽季因新冠肺炎疫情停擺，為了盡快重新開打，根據「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）的報導，在公共健康優先的前提下，聯盟考慮選擇在佛羅里達或亞歷桑納舉行賽事，目前以亞歷桑納機率較高，因為春訓場地更為集中。

波拉斯日前提出在春訓基地開打，但要將球員與外界隔離，僅在球場、訓練地以及飯店活動，聯盟認為這也是最大難題，要將30支球隊隔離在同個地區是非常複雜而且可能引發爭議的議題，尤其要讓球員遠離家人幾周甚至幾個月，難以評估是否對身心上產生影響。

大聯盟選擇集中在一地開打，可以降低移動中被感染的風險，而且場地集中後，也能在短時間排進更多賽事，有一半球隊都在亞歷桑納有訓練場地，確實並非不可能。

人員集中還要面臨另一項風險，「犯錯空間很小」，除了球員跟球團人員外，還要能保證裁判、電視轉播人員、飯店人員、司機等所有人的健康，假設飯店員工回家休息，結果感染病毒回到工作場所，疫情可能就此擴散開來，整個賽季就必須再度喊停。

第三個問題是，醫療資源的分配，波拉斯提議讓大聯盟球員每天接受新冠肺炎檢測，但醫療資源已不夠充裕，而如果球員受傷後，需要進行包括核磁共振顯影等檢查，在目前抗疫優先的環境下，勢必引發占用醫療資源的爭議。