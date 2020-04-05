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MLB／受困佛州無處去 柳賢振借住捕手馬丁家

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
柳賢振。 美聯社
柳賢振。 美聯社

藍鳥南韓左投柳賢振不想因新冠肺炎疫情停工返國，還留在佛州的他暫時找到安身之處，將和懷孕的妻子一同借住在前捕手搭檔馬丁（Russell Martin）的家中。

藍鳥春訓基地幾乎已經清空，柳賢振成為最後離開的球員之一，加盟的新東家的第一個賽季，就得在人生地不熟的狀態下面臨危急時刻，好在這時候有個當地的朋友出面相救。

根據美媒報導，目前還是自由球員的馬丁正好在佛州有棟房子，當他知道柳賢振受困此地時，就和太太共同邀請柳賢振夫妻檔前來同住。

柳賢振和馬丁其實只在去年當隊友，不過兩人一拍即合，例行賽20場合作，防禦率是1.52，比他拿下大聯盟防禦率王的數據2.32更低，這個休賽季雙方一直保持聯絡，巧合的是他最後剛好加盟馬丁曾待過四年的藍鳥。

柳賢振以四年8000萬美元的合約空降為藍鳥王牌，春訓賽只投兩場先發，共6.1局失一分，防禦率1.42。

目前為止返回南韓的大聯盟球員只有崔志萬一人，金廣鉉正和紅雀討論是否近期返國，柳賢振、秋信守則沒有搭機離美躲避疫情的打算。

柳賢振 馬丁 藍鳥

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