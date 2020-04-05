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MLB／留美只能殺時間 紅雀和金廣鉉討論是否回南韓

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
金廣鉉。 美聯社
金廣鉉。 美聯社

期待已久的旅美生涯剛起步，南韓投手金廣鉉卻遇到新冠肺炎疫情攪亂，大聯盟新賽季不知何時能開打，處女秀也跟著遙遙無期，目前暫時安置在紅雀所在地聖路易的他，正和球團討論是否先回到南韓。

由於春訓基地關閉，金廣鉉上周離開佛州，紅雀安排他先回到聖路易，總管摩澤利亞克（John Mozeliak）表示，「我們還沒有確認是否讓他回南韓，因為還有關閉邊界和限制旅遊的可能，我們只能設法找出最佳方案，但明顯地這段期間對他來說並不好過。」

金廣鉉的妻子和小孩都還在南韓，隻身一人適應新球隊和新環境的他，現在又獨自面臨更多的未知數，但就算他搭機回國，在和家人團聚之前也得先進行14天的自主隔離。

摩澤利亞克透露，如果金廣鉉需要練球夥伴，可以找老牌先發韋恩萊特（Adam Wainwright）練習傳接球，「我這周給大家的建議就是殺時間，下一周也是。」

多等了四年，31歲的金廣鉉二度提出入札申請，獲得紅雀青睞以兩年800萬美元順利加盟，他也在春訓展現韓職王牌的身手，四場出賽共八局投球，被敲五支安打無失分，防禦率還是0，飆出11次三振。

金廣鉉 紅雀 韋恩萊特

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